Guido Genovesi si è laureato per la seconda volta, dalla squalifica dal GF alla tesi sui reality Dopo la squalifica dal Grande Fratello nel 2004 per bestemmia, Guido Genovesi si è dedicato allo studio: a più di 30 anni dalla prima laurea ha indossato di nuovo la corona d’alloro ed è diventato dottore in Filosofia con una tesi sul mondo dei reality.

A cura di Elisabetta Murina

Guido Genovesi è diventato dottore per la seconda volta. Dopo la squalifica dal Grande Fratello nel 2004 per bestemmia, "Guidino" si è buttato sui libri e a più di 30 anni dal primo titolo ha indossato ancora la corona d'alloro, laureandosi in Filosofia con una tesi incentrata sul mondo del reality.

La tesi di laurea sulla tv commerciale

Dopo una prima laurea in lettere, Guido Genovesi ha deciso di proseguire il suo percorso di studi: all'età di 56 anni è diventato dottore in Filosofia. Una soddisfazione che arriva dopo un periodo difficile e una decisione presa durante la pandemia, come ha raccontato in un'intervista a Il Tirreno, quando gli hanno diagnosticato un'alterazione di odori e sapori legata al Covid: "A maggio ho iniziato ad avvertire uno strano sapore in bocca e mi sono sottoposto ad una serie di esami approfonditi. I medici mi hanno diagnosticato una parosmia post-Covid, un’alterazione totale di odori e sapori appunto che stravolge ogni cibo ma anche ogni essenza legata alla quotidianità".

La tesi di laurea di Guido è incentrata sul mondo della televisione e dei reality, vista anche la sua esperienza al Grande Fratello, in cui sembra crollare ogni distinzione tra realtà e apparenza: "Quando fui espulso dal Grande Fratello perché imprecai in diretta ci furono delle conseguenze. Dall’esposto in procura all’oscuramento di ogni mia apparizione o comparsa in tv. Oggi invece esprimersi con frasi blasfeme o spropositate è un ingrediente dello show".

Chi è Guido Genovesi

Guido Genovesi, detto "Guidino", ha esordito in televisione nel 2004 partecipando al Grande Fratello. La sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, però, non è andata come sperato: a causa di una bestemmia è stato squalificato dopo poco più di un mese. Nonostante questo episodio, ha continuato la carriera nel mondo televisivo, diventando conduttore, opinionista e comico di diversi programmi di un'emittente locale toscana. Ha anche conseguito due lauree, una in lettere moderne 31 anni fa e ora l'altra, in filosofia.