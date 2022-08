Guendalina Canessa lascia Claudio Tommasini: “Lui vuole dei figli tutti suoi e io no” Guendalina Canessa, ex concorrente del GF e in passato fidanzata con il tronista Daniele Interrante, ha annunciato la fine della storia con il giocatore Claudio Tommasini. Dopo due anni, l’amore è arrivato al capolinea a causa di visioni diverse riguardo al futuro: “Lui vuole dei figlio tutti suoi, io non sento questa necessità”.

Guendalina Canessa e Claudio Tommasini si sono lasciati. L'ex concorrente del Grande Fratello, in passato fidanzata con il tronista Daniele Interrante, ha annunciato su Instagram la fine della sua storia con il giocatore di basket, a cui era legata da ormai due anni. Alla base una visione diversa riguardo al futuro.

Guendalina Canessa spiega perché è finta con Claudio Tommasini

Con alcune storie pubblicate sul so profilo Instagram, l'ex gieffina ha fatto chiarezza sull'attuale rapporto con Claudio Tommasini, dopo che il rumor era a circolare sui social. I due non sono più una coppia dopo due anni d'amore. "Era una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questo bellissimo libro. Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento ne da parte mia ne da parte sua", ha raccontato ai follower Guendalina Canessa. Il motivo che l'ha spinta a prendere la decisone è una diversa visione sul futuro insieme e sul costruire una famiglia:

Vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che potrò sembrare magari egoista, io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l'ho avuta. Quindi visto che non c'erano le basi per un futuro perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi anche a me.

L'ex geffina, infatti è già mamma di Chloe, che oggi ha 12 anni e che è nata dalla precedente relazione con il tronista Daniele Interrante.

La storia d'amore tra Guendalina Canessa e Claudio Tommasini

Guendalina Canessa e Claudio Tommasini si sono conosciuti nell'estate del 2020: l'ex gieffina ha notato il profilo del ragazzo mentre si trovava in vacanza a Ibizia. È stata lei a fare il primo passo, mettendo mi piace ad alcune sue foto sui social. Rientrati in Italia si sono incontrati per la prima volta ed è stato subito colpo di fulmine per entrambi, tanto che non si sono più lasciati. Nel passato della Canessa c'è la razione con un altro giocatore di basket, Pietro Aradori, e ancora prima quella con Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale ha avuto la sua prima e unica figlia Chloe, che oggi ha 12 anni.