Gli amori finiti nel 2022: 10 coppie Vip che si sono lasciate quest’anno Anche nel 2022 diverse coppie del mondo dello spettacolo, italiano e non, si sono dette ufficialmente addio. Alcune in modo inaspettato, come Ilary Blasi e Francesco Totti, altre per tradimenti o crisi ormai irreparabili, come Shakira e Piqué. Ecco 10 di loro, le più chiacchierate, di cui sicuramente avrete sentito parlare.

A cura di Elisabetta Murina

Tradimenti, sentimenti cambiati, voglia di prendere strade diverse e tanto altro. Sono svariati i motivi che in questo 2022 hanno portato alcune delle coppie Vip più amate, in Italia e non, a mettere un punto alle loro storie d'amore. Da Francesco Totti e Ilary Blasi a Claudio Amendola e Francesca Neri, passando per Shakira e Gerard Piqué fino a Jason Momoa e Lisa Bonet. Ecco 10 coppie che si sono dette addio in questi 365 giorni appena trascorsi, le più chiacchierate dai gossip, di cui sicuramente almeno una volta avrete sentito parlare.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Non la prima in ordine cronologico, ma senza dubbio quella che ha fatto più discutere. La separazione tra l'ex Capitano della Roma e la conduttrice è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Con due comunicati diffusi dall'Ansa, rigorosamente separati, la coppia ha annunciato la fine del loro amore dopo più di 15 anni e tre figli insieme (Chanel, Christian e Isabel).

Da quel momento in poi il caos: pagine di giornali che ricostruivano la vicenda, avvocati, storie di Rolex rubati e la comparsa di una nuova figura. Perché sì, dopo il clamore mediatico del divorzio da Ilary Blasi, Totti non ha smesso di far parlare di sé per via della nuova fiamma Noemi Bocchi, la cui somiglianza con l'ex moglie è impressionante. Ora i due sono ufficialmente una coppia, hanno trascorso il Natale insieme e comprato un appartamento mozzafiato a Roma. Anche la conduttrice ha voltato pagina e ritrovato la felicità accanto all'imprenditore tedesco Bastian Muller. Che il 2023 per loro sia decisamente più tranquillo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Il 2022 non era iniziato neanche da un mese quando la notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha cominciato a riempire le pagine di gossip. Una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, sposata da più di 10 anni, ha deciso di prendere strade diverse e "modificare il nostro progetto di vita". La conduttrice e l'imprenditore hanno voluto mantenere un certo riserbo sulle cause che hanno portato alla drastica decisione, che alla fine poi così drastica non si è rivelata. Nei mesi successivi infatti sono diverse le occasioni in cui si sono mostrati insieme, dal compleanno della figlia Sole ad alcuni scatti rubati che testimoniavano una certa complicità ritrovata. Nel mezzo la conduttrice ha avuto un flirt con il medico Giovanni Angiolini, mentre si vociferava che Trussardi frequentasse Pamela Barretta. Ma quindi come stanno ora le cose? Non c'è la certezza di un ritorno di fiamma, anche se in occasione del Natale i due si sono ritrovati insieme sulla neve. Che sia il 2023 sia per loro l'anno del ricongiungimento.

Valentina Ferragni e Luca Vezil

"Abbiamo deciso di intraprendere strade separate, dopo tanti anni insieme". Non poteva che essere con una storia pubblicata su Instagram l'annuncio della rottura tra Valentina Ferragni, influencer da milioni di follower, e Luca Vezil. Sono cresciuti insieme e hanno vissuto un amore durato quasi 9 anni, tra convivenza e promesse importanti. Dopo le voci di crisi e un periodo distanti la scorsa estate, è arrivato l'addio definitivo. Oggi la minore delle sorelle Ferragni è single e continua a condividere sui social la sua quotidianità. Che il 2023 sia l'anno per ritrovare una nuova serenità sul piano sentimentale, ammesso sia tra i suoi desideri.

Claudio Amendola e Francesca Neri

È stata una separazione pacifica e veloce quella tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Insieme da 25 anni- di cui 12 da marito e moglie- hanno annunciato la fine ufficiale del loro amore lo scorso ottobre, facendo sapere di aver trovato immediatamente un accordo extragiudiziale. Insomma, una rottura quasi da manuale, che non avrebbe coinvolto (almeno all'apparenza) terze persone né tantomeno mietuto vittime. Il noto attore romano dovrà continuare a pagare un assegno di mantenimento alla conduttrice e al figlio Rocco, 23 anni, che hanno avuto insieme. Che il 2023 sia per entrambi pacifico come lo è stata la loro separazione.

Shakira e Gerard Piqué

Un tradimento con una giovane studentessa. Sarebbe questo il motivo che ha spinto Shakira a mettere fine alla sua storia d'amore con il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale era fidanzata da più di 10 anni. La clamorosa indiscrezione era stata lanciata dal quotidiano spagnolo El Periodico e aveva destato parecchio stupore. Poi l'ufficialità con un comunicato congiunto e la scelta di mettere il bene dei figli, ancora minorenni, al primo posto. Per la cantante è stato un duro colpo da superare, mentre il calciatore ha voltato pagina e si mostra oggi felice con la ventenne Clara Chià. Che il 2023 porti anche a Shakira una nuova fiamma (magari un giovane 20enne).

Wanda Nara e Mauro Icardi

Separazione decisamente turbolenta quella tra il calciatore del Galatasaray Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara, sua manager. Alla base un tradimento con una donna molto vicina alla coppia, la cantante Eugenia La China Suarez. Wanda Nara si è sentita offesa e umiliata, tanto che le pratiche per il divorzio sono state subito avviate. E, ancora una volta, il bene dei figli messo al primo posto. Ma in questa sorta di "telenovela" non si escludono i colpi di scena, tanto che la donna in una recente intervista non aveva abbandonato del tutto l‘ipotesi del riavvicinamento, chiarendo di essersi lasciata alle spalle il tradimento. E così sembra sia stato: sui social sono comparse alcune foto insieme durante una vacanza alle Maldive. Pace fatta? Che il 2023 per loro sua l'anno in cui lasciarsi (per sempre) il passato alle spalle.

Tom Brady e Gisele Bundchen

Si potrebbe definire un matrimonio precipitato quasi all'improvviso quello tra il campione di football americano e la super modella. A qualche mese di distanza dal loro 13esimo anniversario, hanno annunciato sui social la fine dell'amore. Sono stati piuttosto riservati sulle motivazioni che hanno portato alla decisione, presa "amichevolmente e con gratitudine", anche se pare che alla base ci sia la scelta di Brady di non volersi congedare dal suo sport del cuore. L'ormai ex coppia ha comunque mantenuto un rapporto pacifico per il bene dei figli, così come hanno fatto anche diverse altre coppie che si sono dette addio in questo 2022. Che anche per loro il 2023 sia sereno e ricco di piacevoli sorprese.

Jason Momoa e Lisa Bonet

É un sentimento "trasformato" quello che lega oggi i due attori Lisa Bonet e Jason Momoa. "L'amore tra noi prosegue, in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti", ha scritto la coppia nell'annunciare la separazione dopo 15 anni di amore e due figli. Una scelta presa con sofferenza ma diventata necessaria per vivere le rispettive vite con "dignità e onestà". Poi le voci di un ritorno di fiamma, prontamente smentite dalla star di Aquaman: nessun riavvicinamento all'orizzonte. Che il 2023 per loro porti grandi soddisfazioni non soltanto sul piano lavorativo, ma anche su quello sentimentale.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

"Abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà a esistere". É finito così, dopo 8 anni, il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Poche frasi affidate ancora una volta a una nota congiunta per ribadire un concetto ormai caro a molte coppie giunte al capolinea: priorità ai figli. E infatti la conduttrice ha ribadito che resterà immutato il rapporto che lega Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi, nati della precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Filippo Inzaghi, all'ormai ex marito. Che il 2023, per entrambi, sia all'insegna della famiglia e perché no dei nuovi amori.

Kim Kardashian e Pete Davidson

É stata una relazione breve ma non per questo meno chiacchierata: Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati ad appena 9 mesi dal primo incontro. Nessun dramma o tradimento, ma un allontanamento quasi naturale per via dei troppi impegni di lavoro e dell'eccessiva distanza. La star americana vive stabilmente a Los Angeles, mentre il comico risiede a New York, nonostante si sposti spesso per lavoro. Che il 2023 sia "Al passo" con la loro fretta e i loro impegni di lavoro.