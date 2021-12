Gli amori finiti nel 2021: le coppie di famosi che si sono detti addio Rotture e divorzi tra coppie di famosi che nel 2021 hanno scritto una pagina di gossip dolente. Chi si è lasciato e chi ha divorziato, tutte le separazioni che in questi dodici mesi hanno monopolizzato la cronaca rosa.

A cura di Gaia Martino

Anno nuovo, vita nuova per molte coppie Vip che negli ultimi mesi hanno messo un punto alla loro love story. Il 2021 è stato travagliato, proprio come il 2020, segnato dal Coronavirus che continua ad essere protagonista delle vite di tutti. Oltre alla crisi sanitaria dunque si è aggiunta quella sentimentale: per molti la fiamma dell'amore si è spenta definitivamente. La rottura più rumorosa in Italia è stata quella tra Marracash e Elodie che si sono lasciati durante la lavorazione del disco del rapper che ha voluto la sua, ormai ex, compagna ugualmente al suo fianco. Chiacchierata anche la storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri giunta al capolinea dopo l'estate.

Da Elodie e Marracash a JLo e Alex Rodriguez

Tante coppie VIP si sono dette addio per sempre, tra queste molte hanno fatto rumore tra le pagine dei rotocalchi rosa. La rottura più chiacchierata è quella tra Marracash e Elodie, i due cantanti che si sono conosciuti e innamorati sul set del brano Margarita. Hanno dato il triste annuncio ai loro fan con l'uscita dell'ultimo disco del rapper, ‘Noi, Loro e gli altri', che li ha visti vicini per l'ultima volta. "Gli voglio bene come persona e come artista" ha commentato la cantante romana, dichiarando che seppur la passione si sia spenta, conservano con amore i bei momenti vissuti.

Marracash e Elodie

Ad aprile 2021 è stata diffusa la notizia della rottura tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez dai diretti interessati, tramite una nota condivisa. All'annuncio della rottura è seguito il ritorno di fiamma tra la star americana e l'attore Ben Affleck. Alle coppie VIP che si sono dette addio in quest'anno travagliato si aggiunge quella composta da Bill Gates e Melinda Ann French che hanno divorziato dopo 27 anni di matrimonio per cause non rese pubbliche.

Bill Gates e Melinda Ann French

Anche Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri appartengono ormai al passato: dopo l'estate è arrivata la notizia della rottura . A parlare è stata l'attrice che dopo la vicenda della consegna del Tapiro da parte di Striscia La Notizia, in radio ha annunciato il suo cambio pagina: "Esiste per tutti il giorno zero, un momento in cui si riparte". A giugno 2021 un'altra rottura ha spezzato il cuore di tanti fan, quella di Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Con una Instagram story l'influencer ha spiegato le ragioni che hanno portato i due a separarsi: una decisione presa di comune accordo dopo aver capito che la fiamma del loro amore si era ormai spenta.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi

Anche la coppia famosa nata nella Casa del Grande Fratello VIP, Luca Onestini e Ivana Mrazova, ha messo un punto alla storia dopo tre anni. Entrambi hanno dato sfogo ai loro pensieri su Instagram non rendendo poi chiarissimo il motivo della loro rottura ai fan. A pochi giorni dalla fine del 2021 come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della rottura tra Giorgia Lucini e Federico Loschi: "Non sono stata tradita ma vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento" ha detto in lungo sfogo l'ex tronista di Uomini e Donne.

Da Zayn Malik e Gigi Hadid a Shawn Mendes e Camila Cabello

Una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip internazionale ha deciso di separarsi in seguito ad una presunta aggressione del cantante contro la mamma della fidanzata Gigi, Yolanda Hadid. Nel settembre del 2020 è nata la loro piccola Khai ma nonostante abbiano deciso di allargare la famiglia, Zayn Malik e la supermodella non avevano ancora fatto il grande passo di andare all'altare. Nozze che, visti gli accadimenti, potrebbero non verificarsi mai.

Zayn Malik e Gigi Hadid

Separati poco prima della fine del 2021 anche Dua Lipa e Anwar Hadid che avrebbero preso una pausa dalla loro relazione secondo quanto rivelato da People. Ad allontanarli i continui viaggi per lavoro. Sono rimasti in ottimi rapporti ma si sono separati come coppia anche Camila Cabello e Shawn Mendes, le due star che di comune accordo hanno deciso di porre fine alla relazione che li teneva uniti da 2 anni.

Il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West

La notizia ufficiale è arrivata a febbraio 2021: una delle donne più famose al mondo, Kim Kardashian, ha chiesto il divorzio dal celebre rapper Kanye West dopo 7 anni di matrimonio. Dal loro amore sono nati quattro figli e in seguito la separazione definitiva hanno deciso l'affidamento congiunto e un accordo pacifico per la divisione dei beni. La crisi tra loro era già cominciata nel 2020: provarono a salvare il matrimonio ma per l'imprenditrice americana non c'è stato nulla da fare, l'amore era ormai finito.