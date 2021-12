Giacomo Urtis, l’ex Jessica Alves confessa: “Mi ha promesso un figlio dopo il GF Vip” Jessica Alves, ex Rodrigo Ken Umano, ha confessato di essere ancora innamorata di Giacomo Urtis, il concorrente del GF Vip con cui ha avuto una storia in passato e che le avrebbe promesso un figlio.

A cura di Gaia Martino

Jessica Alves, un tempo Rodrigo, sogna di diventare mamma e desidera che il papà sia Giacomo Urtis. I due hanno avuto una storia d'amore prima che il Ken Umano cambiasse sesso, terminata a causa dei troppi impegni di entrambi, come confessò al tempo il concorrente del GF Vip. SPYit ha raggiunto l'ex dell'inquilino della Casa di Cinecittà e spiega che la storia tra loro si concluse anche per via delle intenzioni del brasiliano di cambiare sesso. A distanza di tempo, l'amore per Giacomo non è finito: Jessica oggi rivela di amarlo ancora e che sarebbe pronta a trasferirsi a Milano per stare con lui.

La dichiarazione d'amore per Giacomo Urtis

Jessica Alves, ex Ken Umano conosciuto come Rodrigo, ha confessato di essere ancora innamorata del suo ex, Giacomo Urtis, e sogna che un giorno le cose tra loro possano risolversi, tornando ad amarsi.

Lo amo ancora. Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente.

Giacomo Urtis e Jessica Alves, ex Rodrigo

Ha confessato di sentire la sua mancanza ora che è nella Casa del Grande Fratello VIP: "Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani", ha aggiunto prima di aprire una parentesi dedicata ai figli.

Jessica Alves vuole un figlio dal concorrente del GF Vip

Nel corso dell'intervista Jessica Alves, emozionata, ha dichiarato che sarebbe felice di poter avere un figlio da Giacomo Urtis, suo amico ed ex compagno. Il gieffino glielo avrebbe promesso.

Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio.

Il desiderio di diventare mamma è nato tempo fa e per questo motivo a breve, stando alle sue parole, si sottoporrà ad un intervento molto delicato , il trapianto di utero. "Avrò bisogno del seme di Giacomo per far si che vada tutto per il meglio" ha svelato, aggiungendo che pur di stare con lui sarebbe disposta a trasferirsi a Milano.