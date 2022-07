Georgette Polizzi: “Mio padre credevo fosse morto, dopo 37 anni è entrato prepotente nella mia vita” Georgette ha raccontato di avere alle spalle una vita familiare molto dolorosa. È stata abbandonata dal padre quando era una bambina e per anni ha vissuto senza sapere chi fosse.

Georgette Polizzi è tornata sui social per confessare un altro tasto dolente della sua vita privata. L’ex concorrente di Temptation Island che insieme a Davide Tresse ha partorito la sua prima figlia Sole, soffre di sclerosi multipla. Una malattia che ha sempre cercato di affrontare col sorriso nonostante il duro colpo della diagnosi avvenuta nel 2018.

Il complesso rapporto con il padre

Georgette ha raccontato di avere alle spalle una vita familiare molto dolorosa. È stata abbandonata dal padre quando era una bambina e per anni ha vissuto senza sapere chi fosse. La mamma invece, che soffriva di disturbi mentali, ha perso la vita vittima del suo compagno, quando Georgette era appena una ragazzina. Pochi anni fa, appena uscito il suo libro autobiografico, ha ricevuto un’improvvisa quanto inaspettata chiamata dal padre: "Mio padre che inizialmente credevo fosse morto, ma che ho scoperto poi essere vivo, ma che in 37 anni di vita non aveva mai voluto sapere né capire chi ero. Sono crollata in un baratro. Ha iniziato ad entrare nella mia vita in modo prepotente […]. Lui era una persona molto ricca, a maggior ragione ero ancora più arrabbiata, perché non aveva giustificazioni per essere sparito".

Dalla morte del padre alla nascita della figlia Sole

"Quando è mancato ho pianto le pene dell’inferno, non trovavo giusto che la vita mi mettesse i bastoni tra le ruote per l’ennesima volta", spiega la stilista che racconta di aver scoperto, nel frattempo, che il padre era proprietario di una struttura in Camerun, tra le varie cose. “Io non ho voluto niente, zero, ho sempre fatto da sola. Ho chiuso una porta molto grande”. Per fortuna poi ad alleviare le ferite della sua vita è arrivata la sua piccola Sole, nata nel marzo del 2021. Per riuscire a diventare mamma Georgette si è affidata alla procreazione assistita, nonostante abbia spiegato in diverse occasioni che la sua inferiorità non era dovuta alla malattia bensì ad un intervento subito in passato.