Georgette Polizzi torna in ospedale: “La sclerosi multipla si è risvegliata, vincerò per mia figlia” Georgette Polizzi dopo essere diventata mamma a marzo 2022 è tornata in ospedale: “La sclerosi multipla si è risvegliata, devo fare le infusioni di cortisone per farla tornare a dormire. Vincerò per mia figlia” ha raccontato su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Georgette Polizzi che ha finalmente coronato il sogno di diventare mamma, dando alla luce la piccola Sole, nata il 21 marzo 2022, continua a lottare contro la sclerosi multipla. La malattia le è stata diagnosticata nel 2018, e dopo un ricovero e il periodo in sedia a rotelle, tornata in piedi, ha imparato a convivere con quella che lei chiama "la bastarda". Stamattina con un post su Instagram ha raccontato che la malattia si è risvegliata.

Georgette Polizzi di nuovo in lotta contro la sclerosi multipla

Georgette Polizzi si è mostrata stamattina su Instagram avanti la porta azzurra dell'Ospedale San Bartolo, la stessa che ha varcato tante volte in diverse fasi della sua vita: "Ha visto mille lati di me" ha spiegato nella didascalia.

Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame . L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica. Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppicante ma mi ha anche vista saltellare , mi ha vista con il pancione felice e speranzosa. Qualche volta mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere senza sosta .

L'ex volto di Temptation Island, oggi sposata con l'allora fidanzato con il quale partecipò al programma Davide Tresse, ha comunicato ai fan che la stessa porta dovrà varcarla tutti i giorni in questo periodo perché la malattia si è risvegliata.

Leggi anche La videochiamata tra Fedez in ospedale e il figlio Leone, baci e sorrisi a distanza

In questi giorni la varcherò ogni mattina perché sembra che la bastarda si sia svegliata . Ogni mattina sarò qui a fare le infusioni di cortisone per farla tornare a dormire. Questa mattina a differenza delle altre volte l’ho varcata pensando alla mia bimba e al fatto che vincerò come sempre ma non per me, questa volta vincerò per lei .

Georgette Polizzi è diventata mamma tramite procreazione assistita

Lo scorso 21 marzo è nata la sua primogenita, Sole, avuta con il marito Davide Tresse tramite procreazione assistita: insieme programmarono anche la data del parto cesareo e dopo l'operazione la neo mamma raccontò del dramma vissuto prima di dare alla luce la figlia. Al momento dell'anestesia tornò indietro nel tempo, ricordando quei momenti in cui non sentiva più il suo corpo per colpa della malattia. Poi l'arrivo della bebé: "Il nostro miracolo, i nostri cuori scoppiano di gioia". E la tristezza passò in un attimo.