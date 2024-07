video suggerito

Gaia Vimercati al mare con Jakub dopo Temptation Island, si sono rivisti una volta terminato il programma Incontro a sorpresa tra Gaia Vimercati e Jakub Bakkour a Riccione dopo la fine di Temptation Island. I due, che avevano scelto di restare amici, non si erano ancora incontrati al termine delle riprese del programma, pur sentendosi tutti i giorni.

A cura di Stefania Rocco

Incontro a sorpresa a Riccione per Gaia Vimercati e Jakub Bakkour, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. La ex fidanzata di Luca Bad – che una volta terminato il programma aveva deciso di restare single – aveva fatto sapere di avere continuato a sentire il single conosciuto nel villaggio ma di non averlo ancora incontrato da vicino senza telecamere. Il momento dell’incontro è arrivato e a documentarlo è un video finito sui social. Gaia e Jakub si trovavano insieme al mare quando sono stati filmati. Entrambi sono apparsi imbarazzati dall’attenzione tributata loro, anche in considerazione del fatto che sono consapevoli che gli spettatori del reality show condotto da Filippo Bisciglia sognano di vederli insieme.

Gaia Vimercati ha lasciato Luca Bad

Una volta accettata la richiesta di falò di confronto ricevuta dal compagno Luca, Gaia ha deciso di uscire con lui dalla trasmissione pur precisando di volergli solo dare la possibilità di spiegarsi per poi prendere una decisione. Decisione che è arrivata lontano dalle telecamere quando lai giovane ha deciso di lasciare il compagno, stanca dei suoi tradimenti. Gaia, raccontandosi di fronte alle telecamere a un mese dalla partecipazione al programma, aveva spiegato di essere tornata single e di avere continuato a sentire tutti i giorni il single Jakub, rimasto suo amico. Una volta che entrambi sono tornati alla vita reale, il loro rapporto si trasformerà in qualcosa di diverso?

Chi è Jakub Bakkour

Jakub Bakkour è uno dei tentatori di Temptation Island 2024. Nato da padre marocchino e da madre polacca, è diventato rapidamente uno dei tentatori più apprezzati dal pubblico a casa, soprattutto da quello femminile. Jakub ha 24 anni, viene da Verona e lavora nell’azienda edile di famiglia. Appassionato di fitness e culturismo, dedica allo sport buona parte delle sue giornate. Lui stesso aveva raccontato a mezzo social di essere stato particolarmente mingherlino fino a 17 anni, periodo in cui si è deciso ad avvicinarsi al mondo dello sport. L’avvicinamento tra Gaia e Jakub aveva spinto Luca, fidanzato di lei, a chiedere un falò di confronto anticipato. Una scelta che si è rivelata poco saggia data la decisione della donna di lasciarlo.