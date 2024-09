Gabriele Sbattella, l’Uomo Gatto di Sarabanda si è sposato: le foto e i video del matrimonio

video suggerito

Gabriele Sbattella, l'iconico Uomo Gatto di Sarabanda, sabato mattina ha pronunciato il fatidico "sì" ad Elena Cibotariu, a cui è legato da qualche anno. Il matrimonio, celebrato con rito civile, è stato officiato dalla consigliera Elena Piunti nel comune di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Fiori d'arancio per Gabriele Sbattella che nella mattinata di sabato 7 settembre si è unito in matrimonio con Elena Cibotariu. Le nozze sono state celebrate con rito civile nel comune di San Benedetto del Tronto. A condividere il filmato del lieto evento sui social è stato il giornalista Massimo Falcioni, nel video Gabriele Sbattella ed Elena Cibotariu si scambiano un tenero bacio sulle note di "Your Song" di Elton John, canzone richiesta esplicitamente da Sbattella.

La storia d'amore tra Gabriele Sbattella ed Elena Cibotariu

L'Uomo Gatto, nome d'arte di Gabriele Sbattella, raggiunse il massimo della notorietà tra il 2002 e il 2003, vincendo per ben 79 puntate consecutive la trasmissione Sarabanda condotta da Enrico Papi. La storia d'amore con Elena Ciubotariu con cui è convolto a nozze oggi, inizia nel 2021, quando i due si incontrano in occasione degli europei di calcio che hanno visto vincere gli Azzurri di Roberto Mancino. "Ero impegnato come volontario in occasione delle tre partite del girone con Turchia, Svizzera e Galles che l’Italia giocò all’Olimpico. Lei era in gita a Roma e ci incrociammo la primissima volta dalle parti di piazza del Popolo – raccontava Sbattella – Mi stavo recando di corsa alla fermata dell'autobus che avrebbe dovuto portarmi allo stadio. Da lì le cose presero il verso che dovevano prendere ed eccoci qui. A parte il grande sentimento che ci lega, Elena mi è stata molto vicino in momenti difficili della mia vita".