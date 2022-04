Gabriele Sbattella, l’Uomo Gatto di Sarabanda: “Ora sono giornalista, ma guadagnavo facendo serate” Tra i personaggi nati dai quiz show e più amati dal pubblico figura anche l’Uomo Gatto, nome d’arte di Gabriele Sbattella. Dopo essere stato campione per ben 79 puntate di Sarabanda e aver guadagnato facendo serate in giro, ora la sua vita è del tutto diversa da quando era un concorrente dello show di Enrico Papi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i personaggi più iconici che sono passati nei vari programmi tv c'è senza dubbio l'Uomo Gatto, nome d'arte per Gabriele Sbattella, che è stato campione in carica di Sarabanda per ben 79 puntate. Adesso la sua vita è cambiata, è un giornalista, ha scritto un libro, ma ai tempi in cui era una delle star del music quiz di Italia1 guadagnava partecipando alle serate come ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il successo con Sarabanda

Eppure l'arrivo in tv è stato totalmente casuale, in un momento di attesa e di particolare stasi della sua vita, Gabriele Sbattella si era ritrovato a fare un provino per partecipare alla trasmissione condotta da Enrico Papi che in poco tempo era già diventata un cult. Ed è così che inaspettatamente è arrivata la svolta della sua vita: "Avevo avuto proposte lavorative come interprete e traduttore, perché sono laureato in traduzione, da e verso l'inglese, da e verso il tedesco (non sono uno scemo come qualcuno ama definirmi in maniera irrispettosa). Poi ecco, visite mediche perché avevo dei problemi fisici e poi l'attesa per la chiamata a questo quiz televisivo che guardavo". Un colpo di fortuna che dal 12 novembre 2002 al 19 febbraio 2003 lo ha reso uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, da una semplice curiosità è nata infatti un'opportunità di carriera

Per passare una giornata diversa, vedere com'era il mondo della televisione. Volevo arrivare in finale con il campione in carica. Poi sono diventato campione e ci sono rimasto 79 puntate. Alla fine diventa una sfida con te stesso. Tra i giochi più difficili? Quello in cui bisognava indovinare più titoli possibile di canzoni sentendo poche note in 60 secondi era tremendo

Dalla messa in onda della trasmissione ad oggi sono passati anni, ma anche con Enrico Papi il rapporto non ha subito l'impaccio del tempo che passa: "Non ho il suo numero, quando ci vediamo ci salutiamo. So che adesso sta facendo un programma su Canale5 che è molto divertente, lo sto guardando. Mi piace, il pubblico è protagonista".

Leggi anche A che ora inizia e finisce Sanremo 2022: gli orari della prima serata del Festival

La vita di Gabriele Sbattella oggi

Da quell'esperienza in tv, Gabriele Sbattella ha rivoluzionato la sua vita, ma i suoi piani sono totalmente cambiati: "Sarei dovuto andare a fare l'animatore turistico in Egitto ma mi invitavano nei locali per le serate. Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi si prendeva in un mese quindi ho abbandonato quel mondo". A distanza di vent'anni, dopo il successo riscontrato dopo la trasmissione, le cose sono cambiate ancora una volta e adesso si occupa di musica, ma in un'altra veste: "Faccio il giornalista e non scrivo solo di sport, anche di musica, ho seguito tre Festival di Sanremo. Lavoro per un'agenzia."