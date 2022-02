Gabriel Garko e Matia insieme a Milano, l’attore è sempre più innamorato Gabriel Garko beccato per le strade di Milano insieme al suo compagno Matia, con il quale vive una storia d’amore già da un anno.

A cura di Ilaria Costabile

Gabriel Garko è ormai felicemente innamorato e dopo aver rivelato di avere al suo fianco da qualche circa un anno un compagno, si concede qualche momento di relax in giro per le strade di Milano. Ed è proprio lì, nel capoluogo lombardo, che i fotografi del settimanale Chi hanno beccato l'attore in dolce compagnia, intento a fare qualche acquisto in alcune vie del centro.

Gabriel Garko e Matia insieme a Milano

Sorridenti e felici, Gabriel e il suo Matia, trascorrono una tranquilla mattinata insieme entrando e uscendo da alcuni negozi di accessori per la casa. I due si frequentano ormai da diverso tempo e, stando a quanto aveva dichiarato l'attore in una recente intervista, sente di essersi davvero innamorato: "La persona giusta è accanto a me. Non lavora nel mio mondo, e non fa nemmeno il modello come hanno scritto, stiamo bene tra noi" aveva detto. Il suo desiderio più grande, attualmente, sarebbe quello di diventare padre. Il noto volto tv, infatti, aveva rivelato che si è ritrovato a pensare piuttosto spesso alla paternità, sperando un giorno di poter realizzare questo suo sogno, magari proprio con il giovane Matia al suo fianco.

I nuovi progetti di Gabriel Garko

Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'attore si starebbe ritagliando del tempo per sé, valutando anche con molta attenzione le proposte di lavoro che gli sono giunte in questi mesi, sembrerebbe infatti che l'attore stia aspettando di poter volare negli Stati Uniti per un nuovo progetto. In fondo era stato lui stesso a dichiarare che dopo anni di sovraesposizione, anche mediatica, riteneva fosse giusto allontanarsi dalle scene per qualche tempo, per scegliere con attenzione e cura i prossimi passi da compiere anche nel mondo lavorativo. Dopo il clamore venutosi a creare dopo l'exploit al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione del reality, Garko ha preferito godersi un po' di tranquillità, senza mai abbandonare l'idea di poter tornare a recitare.