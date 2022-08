Francesco Chiofalo dopo la corsa in ospedale a Catania rientra a Roma in sedia a rotelle Dopo essere stato trasportato in ospedale in ambulanza circa due giorni fa mentre si trovava a Catania, Francesco Chiofalo è stato avvistato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, in sedia a rotelle trasportato da un operatore sanitario. Aveva accusato un malore alla gamba.

A cura di Gaia Martino

Circa due giorni fa Francesco Chiofalo, ospite di una serata a Catania, è stato vittima di un malore che lo ha costretto a chiamare l'ambulanza. Il volto televisivo reduce dall'ultima edizione de La Pupa e il Secchione attraverso le sue IG story ha condiviso con i suoi follower il drammatico momento in cui è stato trasportato in ospedale. Diceva ai medici di non avere sensibilità alla gamba e dopo l'ultima ripresa in primo piano dalla barella in pronto soccorso, il silenzio totale. Da oltre 24 ore né lui né la sua fidanzata Drusilla Gucci aggiornano i profili social per dare notizie ai fan sulle condizioni di salute del romano: nelle ultime ore un utente lo ha avvistato all'aeroporto di Roma mentre viene trasportato in sedia a rotelle.

Come sta Francesco Chiofalo

Dopo oltre un giorno di silenzio, arrivano notizie sulle condizioni di salute di Francesco Chiofalo. Un utente Instagram ha ripreso il momento – condiviso da Deianira Marzano – in cui il volto televisivo si fa trasportare all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino da un operatore sanitario, mentre è seduto su una sedia a rotelle. Non si conoscono i dettagli precisi del suo malore, ma la talpa racconta di aver notato un Chiofalo "molto provato e veramente molto giù di morale". "Era messo piuttosto male" – si legge dalla testimonianza – "Non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell'aeroporto".

I problemi di salute di Francesco Chiofalo

Si dice spesso "sfortunato" perché negli ultimi anni ha lottato contro diversi problemi di salute. Francesco Chiofalo lo scorso giugno si era mostrato con il viso tumefatto per un intervento al viso nel quale ha dovuto rimuovere una massa sconosciuta che gli avevano trovato nei condotti nasali. Giù di morale raccontò di essere stanco di doversi operare nuovamente, stufo dei problemi di salute nonostante la giovane età. Già nel 2019 era corso sotto i ferri per un tumore al cervello: si sottopose ad una delicata operazione durata 7 ore.