Francesco Chiofalo torna sui social e svela: “Sono stato paralizzato per quattro giorni”

A cura di Gaia Martino

Oltre una settimana fa Francesco Chiofalo durante una serata in discoteca a Catania è stato costretto a correre in ospedale a causa di un malore. La corsa in ambulanza, la paura, poi il viaggio a Roma, dove una volta arrivato è stato paparazzato mentre veniva trasportato da un operatore sanitario sulla sedia a rotelle. Pochi minuti fa l'ex volto di Temptation Island reduce dall'esperienza a La pupa e il secchione ha raccontato nel dettaglio cosa gli è successo.

Il racconto di Francesco Chiofalo

Attraverso le sue Instagram story Francesco Chiofalo ha raccontato di essere stato male negli ultimi giorni, dopo la corsa in ospedale durante una serata in discoteca in Sicilia, a Catania. "Mi sentivo bene, poi mi si è paralizzato il braccio e la gamba destra. Dopo pochi secondi hanno iniziato a tremare come se avessi il morbo di Parkinson. Mi è preso un colpo, così hanno deciso di chiamare un'ambulanza e farmi trasportare d'urgenza in ospedale" ha raccontato il romano, aggiungendo la sua volontà di farsi ricoverare nella sua città, a Roma. Ha continuato:

La paralisi mi è durata per quattro giorni, a un certo punto ho pensato al peggio, che sarei rimasto invalido. La cosa più pesante era non riuscire a camminare, girare sulla sedia a rotelle. Dopo 4 giorni la gamba e il braccio hanno smesso di tremare.

Il malore sarebbe una conseguenza dell'operazione al cervello

Francesco Chiofalo ha spiegato che il suo malore potrebbe essere una conseguenza del tumore al cervello, scoperto nel 2018 e rimosso nel gennaio 2019. Ora si sta sottoponendo a controlli e analisi di ogni genere affinché capisca cosa gli è successo.

