Francesca Chillemi è costretta a smentire un altro flirt inesistente, quello con Rodrigo Guirao Díaz

Ma veramente vogliamo accostare a Francesca Chillemi, diventata mamma a fine 2025 di una bambina avuta dal compagno Eugenio Grimaldi, ogni bell’uomo le si pari di fronte sul set di Viola come il mare? Era già accaduto con Can Yaman e adesso ci risiamo, tanto che l’attrice è stata costretta a intervenire. Il copione è lo stesso, quasi una sottotrama parallela che accompagna ogni stagione della sua fiction. Ma senza che lei abbia responsabilità alcuna nella diffusione di certe voci. Cambia il collega di set ma il meccanismo del gossip resta identico: due attori lavorano insieme, qualche foto e in poche ore il racconto pubblico rischia di scivolare dalla fiction alla realtà (che realtà in questo caso non è).

Le foto con Rodrigo Guirao Díaz, collega sul set di Viola come il mare

È quanto è accaduto di recente con l’arrivo sul set della terza stagione di Viola come il mare dell’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz, chiamato a prendere il posto di Can Yaman dopo la sua uscita di scena. Alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi hanno immortalato Chillemi e Guirao Díaz insieme. Nulla che suggerisse particolare complicità o intimità, eppure tanto è bastato perché il chiacchiericcio legato alla vita privata dell’attrice ripartisse. Per chi segue la cronaca rosa si tratta di un déjà vu. Già negli anni scorsi, quando la serie la vedeva protagonista accanto a Yaman, si era parlato a lungo di un presunto flirt tra i due. Un’ipotesi mai confermata che aveva continuato a circolare nonostante all’epoca l’attrice fosse legata a Stefano Rosso, dal quale nel 2016 ha avuto Rania, la sua prima figlia.

Francesca Chillemi legata a Eugenio Grimaldi, dal quale ha avuto una figlia due mesi fa

Oggi la situazione personale di Francesca Chillemi è cambiata ma resta altrettanto ben definita. L’attrice è legata a Eugenio Grimaldi e solo a gennaio 2026 è diventata mamma per la seconda volta della piccola Amelia Smeralda. Un momento di vita importante, il che rende comprensibile la scelta di non voler alimentare indiscrezioni sentimentali legate al lavoro (meno quella di chi ha provato ad attribuirle l’ennesimo flirt). Così, dopo aver visto circolare titoli e ricostruzioni che accostavano il suo nome a quello di Rodrigo Guirao Díaz, Chillemi ha deciso di intervenire con una Instagram story in cui chiarisce il suo punto di vista:

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A volte leggo titoli di giornali che mescolano ciò che è il mio privato con il mio lavoro. Nella vita reale io sono Francesca ho la mia famiglia, e i miei veri affetti, il mio cuore batte per loro. Mentre in tv interpreto vari personaggi tra cui Viola. Le emozioni e le storie che vedete appartengono ai personaggi e alle loro trame. Proprio per questo sarebbe bello raccontarle per quello che sono. Grazie a chi mi segue con affetto e continua a distinguere sempre tra realtà e racconto.

Quello di Francesca è il tentativo di rimettere ordine tra due dimensioni che nel mondo dello spettacolo finiscono spesso per confondersi: quella dei personaggi e quella delle persone. Sul set di Viola come il mare tra i due nascerà probabilmente un intreccio sentimentale ma, almeno per ora, quei momenti romantici restano rigorosamente nel perimetro della fiction.