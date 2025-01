video suggerito

Francesca Brambilla presto mamma bis, l’ex Bona Sorte di Avanti un altro è incinta: “Prometto che tornerò” Con un post pubblicato su Instagram, Francesca Brambilla ha annunciato che presto diventerà mamma per la seconda volta, dopo la nascita della piccola Amaya Luce nel 2023. La showgirl si è fatta conoscere dal pubblico grazie al ruolo di Bona Sorte nel programma Avanti Un Altro, dove potrebbe tornare. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Brambilla diventerà mamma per la seconda volta. La showgirl, ex Bona Sorte nel programma Avanti un altro, ha annunciato di essere incinta e prossima al parto. La bella notizia con alcune foto pubblicate su Instagram in cui mostra per la prima volta il pancione e la famiglia al completo. Nel dicembre 2023 era diventata mamma della piccola Amaya Luce con il compagno, di cui ancora oggi è noto il volto ma non il nome.

L'annuncio della gravidanza

Con una foto di famiglia su Instagram, che la ritrae insieme al compagno e alla primogenita Amaya Luce, Francesca Brambilla ha reso pubblica la sua gravidanza. La showgirl ha mantenuto il segreto per diversi mesi e ha scelto di uscire allo scoperto solo all'ottavo mese, annunciando di essere ormai vicina al parto: "Vi presento la mia famiglia, tra un mese in 4″. L'ex Bona Sorte ha poi spiegato che era proprio questo il motivo per cui non è tornata a ricoprire il suo ruolo nel noto programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, ma che non esclude di tornare a farlo, anzi: "Ecco il motivo per cui non sarò la vostra Bona Sorte anche quest'anno, ma vi prometto che tornerò".