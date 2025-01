Ramona Badescu e la maternità: “Sono diventata mamma a 51 anni. Alle ragazze consiglio di congelare gli ovuli”

video suggerito

Ramona Badescu è diventata mamma per la prima volta a 51 anni del piccolo Ignazio. Ospite del programma La Volta Buona, l'attrice ha parlato della maternità e della sua gravidanza, tra grande gioia e diverse difficoltà affrontate: "È stato il periodo più bello della mia vita, un momento che avrei anche voluto rivivere".

Ramona Badescu mamma a 51 anni: "Congelate gli ovuli"

Nel salotto di Caterina Balivo, l'attrice ha raccontato di aver congelato gli ovuli quando ero più giovane per avere "una possibilità in più" di diventare mamma, da sempre uno dei suoi sogni. "Ho sempre voluto essere madre ma, quando ero più giovane, lavoravo tanto e non ci pensavo. Mi dicevo che avrei sempre fatto in tempo e sarebbe arrivato. Quando poi ho provato, non arrivava più", ha spiegato. Badescu è poi riuscita a rimanere incinta grazie all'inseminazione e a fatto di aver congelato tempo prima gli ovuli. Insieme al compagno Narcis Godeanu ha realizzato il desiderio di costruire una famiglia:

Andai dal mio ginecologo perché volevo provare ad avere un bambino. Dopo avere ricevuto le analisi, mi disse che ero già incinta grazie agli ovuli che erano stati congelati. Quei nove mesi sono stati i più belli della mia vita. Io e Narcis ci abbiamo anche riprovato, ma il miracolo capita una volta sola, volevamo una femminuccia. Consiglio, però, a tutte le ragazze giovani di congelare gli ovuli.