Chi è Francesca, la misteriosa fidanzata storica di Achille Lauro Nonostante sia uno dei personaggi più in vista della musica italiana, di Achille Lauro non si hanno molte notizie relative alla sua vita privata. In una lunga intervista rilasciata a Mara Venier, il trapper veronese ha dichiarato di essere fidanzato da molti anni, ma della sua dolce metà, che pare si chiami Francesca, non si ha traccia. Intanto parteciperà come Big a Sanremo 2022.

Achille Lauro sarà uno dei 22 Big di Sanremo 2022, annunciati da Amadeus in diretta al TG1. Irriverente e provocatorio, il trapper veronese ha lasciato un segno nelle scorse edizioni del Festival e anche quest'anno sarà in gara tra i cantanti al Festival, promettendo sorprese. Pur essendo un personaggio molto in vista, non è avvezzo a diffondere notizie sulla sua vita privata e poco si sa della sua vita sentimentale. Pare che la sua fidanzata storica si chiami Francesca, ma di lei non si hanno molte informazioni perché entrambi sono parecchio riservati.

Chi è Francesca, la fidanzata storica di Achille Lauro

Achille Lauro insieme alla sua misteriosa fidanzata Francesca (foto dal settimanale Chi)

Francesca, la misteriosa fidanzata di Achille Lauro, conduce una vita lontana dai riflettori. L'unica occasione in cui i due sono stati paparazzati insieme, in atteggiamenti piuttosto affettuosi, risale al compleanno del rapper. Il cantante, infatti, aveva deciso di festeggiare il suo compleanno sulle spiagge di Sabaudia e proprio lì i fotografi del settimanale Chi lo hanno immortalato insieme a quella che, fino a prova contraria, sarebbe la misteriosa Francesca. In più, in una recente intervista rilasciata a Mara Venier, quando è stato ospite di Domenica In, il cantante non ha esitato a parlare un po' di sé, rivelando: "Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano". Peccato che, della sua dolce metà, nulla traspare attraverso i social. L'ultima volta in cui il 30enne è stato beccato in atteggiamenti affettuosi con una ragazza, immortalato dal settimanale Spy, ha risposto allo scoop con una sonora risata dichiarando che la ragazza in questione fosse, in realtà, la sua sorellastra.

Achlle Lauro e la sorellastra, scambiata per la sua fidanzata (Foto di Spy)

Ultimamente, però, in occasione del suo compleanno il rapper è stato immortalato in atteggiamenti piuttosto affettuosi con una ragazza che pare possa essere la sua dolce metà. Il cantante, infatti, aveva deciso di festeggiare il suo compleanno sulle spiagge di Sabaudia e proprio in quell'occasione, i fotografi del settimanale Chi hanno catturato delle dolci effusioni tra il cantante e quella che, fino a prova contraria, potrebbe essere la misteriosa Francesca.

La storia d'amore di Achille Lauro è top secret, nessuna foto sui social

Sul suo profilo Instagram, Achille Lauro (IG @achilleidol) ha scelto di condividere solo scatti che riguardano la sua vita professionale e artistica. Non c'è nessuna foto che ritrae la sua sfera sentimentale, o che lo vede in compagnia della misteriosa fidanzata.