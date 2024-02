“Fedez ha una relazione con Luis Sal”, a processo per diffamazione l’investigatore social Rosica Alessandro Rosica, titolare del popolare account di gossip, è accusato di diffamazione per le insinuazioni su Fedez e Luis Sal: la prima udienza è stata fissata ad aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Aveva insinuato pubblicamente che Fedez avesse tradito la moglie Chiara Ferragni con lo youtuber Luis Sal e adesso Alessandro Rosica, il blogger campano esperto di gossip finirà a processo per diffamazione di fronte al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A riportarlo è il sito di Repubblica.

L’accusa a carico del blogger, che ha 31 anni, è di aver “offeso la reputazione di Federico Leonardo Lucia [il nome all’anagrafe di Fedez, ndr] addebitandogli una relazione extraconiugale con il socio Luis Sal”. Tra il rapper e lo youtuber i rapporti professionali si sono chiusi nel giugno 2023 a seguito di una durissima lite che è diventata oggetto di dibattito nei mesi scorsi e che non si è ancora risolta sotto il profilo giudiziario.

Quando Fedez e Sal avevano smesso di condurre “Muschio Selvaggio”, accusandosi a vicenda di aver compromesso il rapporto di lavoro, Rosica aveva iniziato a suggerire in modo esplicito che fra i due esistesse una relazione. Il tutto era avvenuto attraverso il suo canale Instagram “Investigatoresocialofficial”, attualmente seguito da circa 1,4 milioni di persone.

L'insinuazione su Fedez e Luis Sal

Nello specifico Rosica, commentando un episodio della serie “I Ferragnez” sulla piattaforma Amazon Prime Video incentrata sulla crisi tra i due coniugi, aveva detto: “Il problema è come hanno buttato fuori dal progetto Luis Sal. Ma soprattutto il perché. Lui ne parla come se nulla fosse, però non parla”. Per poi aggiungere: “Fate tanto i paladini di sto gran cavolo e poi vi vergognate di dire che vostro marito è bisex”.

Insinuazioni, queste, per le quali Fedez aveva sporto querela contro Rosica. Come scrive Repubblica, il pubblico ministero di Santa Maria Capua Vetere lo ha citato in giudizio e pertanto Rosica dovrà affrontare il processo penale: la prima udienza è stata fissata ad aprile.

La reazione di Rosica

Dopo la notizia della citazione in giudizio, è arrivata anche la reazione di Rosica sui social: “Mi sono già confrontato con Fedez e ci siamo chiariti da persone adulte. Inoltre ha problemi molto più grossi da risolvere, invece che pensale a queste cag**e. Non è andata proprio così la storia raccontata da me e comunque denunciare una persone perché a detta sua fa intendere che tu sia bisex è una roba incredibile. Scelta che accetto, ma che non condivido. Li distruggono notte e giorno, fanno finta di niente e si attaccano a certe piccolezze. Come sempre la stampa esagera e travisa”.