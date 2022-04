Fedez dopo l’operazione: “Ho perso quasi 10 kg, non vedo l’ora di rimettermi in sesto” Durante le vacanze di Pasqua sul lago di Como con la sua famiglia, Fedez racconta ai suoi follower la perdita di peso nel post operazione, dalla quale intende riprendersi al più presto per tornare a salire sui palchi.

A cura di Giulia Turco

Fedez si sta godendo le festività di Pasqua sul lago di Como, insieme alla sua famiglia. Niente compagnia allargata questa volta, i Ferragnez hanno deciso di passare qualche giorno di relax da soli con i due bambini, Leone e Vittoria. È passato quasi un mese dall'operazione e al ricovero al San Raffaele di Milano, dove i medici hanno asportato al rapper un tumore neuroendocrino al pancreas. Nella strada verso la ripresa, Fedez sta affrontando anche i cambiamenti fisici che il suo fisico ha subito dopo l'intervento in ospedale.

Fedez racconta la perdita di peso post operazione

Qualche tempo prima il rapper aveva mostrato con orgoglio la cicatrice sull'addome e il cerotto che per un periodo ha dovuto portare sulla ferita. "Non c'è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla", aveva scritto su Instagram a corredo di un selfie allo specchio. Oltre ai segni dell'operazione che porta sulla pelle, Fedez ha voluto condividere con i suoi follower anche la perdita di peso dovuta al periodo di ricovero in ospedale e alla convalescenza. Le ultime settimane infatti sono trascorse per lo più a casa, in compagnia dei suoi piccoli, senza troppi sforzi fisici. "Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato", ha confessato il rapper. "Non vedo l'ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco".

La ripresa di Fedez dopo l’intervento

Il rapper è riuscito comunque a prendere la sua ripresa dopo l’operazione con ironia e il giusto spirito. Non ha perso la voglia di scherzare, nemmeno dopo la notizia che mai si sarebbe aspettato di dover affrontare. Nella sua ripresa verso la normalità, Fedez ha vissuto al lato di sua moglie Chiara Ferragni, cercando di trascorrere più tempo possibile insieme ai suoi figli. Poi è arrivata la prima cena romantica al ristorante, durante la quale Fedez ha scherzato sul suo divieto di bere alcol: “Brindo con i miei enzimi pancreatici”.