Fedez e la prima cena fuori con Chiara Ferragni dopo l’intervento: “Non posso bere, brindo con enzimi” Fedez ha condiviso sui social, la prima cena fuori con Chiara Ferragni dopo le dimissioni dall’ospedale. A seguito del delicato intervento a cui si è sottoposto, il cantante non può bere: “Brindo con i miei enzimi pancreatici”.

A cura di Daniela Seclì

Sono trascorse due settimane da quando Fedez è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele, dove – a seguito della diagnosi di tumore neuroendocrino del pancreas – era stato ricoverato per sottoporsi a un delicato intervento. Il cantante, per la gioia dei suoi tantissimi fan, ha ricominciato a condividere frammenti della sua quotidianità sui social.

Fedez documenta la prima cena con la moglie dopo l'operazione

Fedez è tornato a pieno regime sui social, dove ha ripreso a condividere video che ritraggono la sua vita in famiglia: i momenti di gioco con Leone, l'ora della pappa di Vittoria e le coccole con Chiara Ferragni, che è stata la sua roccia durante questo momento difficile. In queste ore, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha documentato la prima cena fuori con Chiara dopo essere stato dimesso dall'ospedale (vedi video in alto, ndr). Il cantante ha spiegato:

"Fuori per la prima volta. Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici, fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica".

Fedez è tornato alla sua quotidianità

Fedez è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele giovedì 31 marzo. "Tornare a casa sarà tornare a vivere": aveva detto il cantante, mentre attendeva di potersi ricongiungere ai suoi figli, che durante la degenza in ospedale ha visto solo tramite videochiamata. Notte dopo notte, mentre Chiara Ferragni era al suo fianco, è arrivato il giorno delle dimissioni. Quando è tornato a casa, ha trovato Vittoria e Leone pronti ad accoglierlo con i palloncini. Poi, una scena che lo ha commosso. La bambina, infatti, si è stretta forte a lui e nonostante fosse arrivata l'ora di andare a dormire, non voleva saperne di lasciarlo andare. Ora che il peggio è alle spalle, Fedez può tornare a dedicarsi a tempo pieno ai suoi affetti, alle iniziative benefiche e alla sua musica.