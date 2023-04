Federico Fashion Style, svaligiata casa della madre a Pasquetta: “Un furto che mi puzza” Il noto hairstylist dei vip racconta sui social del furto in casa di sua madre scoperto nel giorno di Pasquetta e solleva un dubbio sulla refurtiva: “Non vi sembra strano che non abbiano preso le borse?”.

Federico Fashion Style ricorderà per molto tempo la Pasquetta del 2023 e no di certo in positivo. L'haistylist dei vip ha pubblicato uno sfogo sui social spiegando che una banda di ladri ha fatto irruzione nella casa in cui è cresciuto, dove oggi vive ancora sua madre, svaligiandola. Una scoperta fatta nella giornata di lunedì, anche se si presume che il furto possa essere avvenuto a Pasqua.

Giornata di Pasqua che Federico Lauri aveva trascorso peraltro in caserma, a causa della denuncia sporta ai danni dell'ex moglie Letizia Porcu. Quindi lo sfogo sconsolato sui social, in cui ha spiegato: "Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo… mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri".

La denuncia di Federico Fashion Style e il sospetto sulla refurtiva

Dopo il lungo sfogo, Federico Fashion Style pubblica le foto delle stanze messe a soqquadro dai ladri e solleva un elemento di sospetto riguardo la refurtiva: "Non vi sembra strano che non abbiano preso le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e soldi dell'azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell'azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no".

Il dubbio di Federico Fashion Style: "Questi ladri mi puzzano"

Facendo un riassunto di quanto portato via dai ladri che hanno svaligiato casa, Lauri si dice dubbioso proprio sulla refurtiva, elencando quello che è stato portato via e cosa, invece, è rimasto intatto: "Hanno portato via i soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l'oro! Mi puzzano questi ladri… ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi".