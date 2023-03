Antonella Fiordelisi ha cancellato la lettera a Piersilvio Berlusconi postata da sua madre su IG Una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordalisi ha manifestato apertamente il suo disaccordo con la lettera indirizzata dalla madre a Piersilvio Berlusconi, immediatamente rimossa dal suo profilo Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Sono bastati pochi minuti fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip per permettere ad Antonella Fiordelisi di riappropriarsi del suo profilo Instagram. L’ultima eliminata dalla Casa di Cinecittà ha abbandonato il gioco dopo che i suoi fan, in risposta a un appello lanciato dai suoi genitori, avevano smesso di votarla per consentirle di abbandonare il reality. Una scelta che Antonella ha subito e contro la quale si è schierata nel momento stesso in cui il conduttore Alfonso Signorini le ha raccontato quanto era accaduto in sua assenza. Fiordelisi, mantenendo fede a quanto dichiarato nella Casa, non ha perso tempo, una volta fuori a ribadire la sua posizione. Come? Cancellando la lettera indirizzata dalla madre a Piersilvio Berlusconi, postata sul profilo Instagram della influencer.

La lettera sparita dal profilo Instagram di Antonella subito dopo l’uscita dalla Casa

I due post che contenevano il testo della lettera scritta da mamma Milva a supporto della figlia e contro il Grande Fratello sono spariti immediatamente dopo l’uscita di Antonella dalla Casa. Lo avevano notato i fan del GF Vip che, in una serie di tweet pubblicati in serata, avevano immediatamente fatto notare il tempo impiegato da Fiordelisi per liberarsi dei due post incriminati: giusto qualche ora, il tempo di riappropriarsi del suo account.

La prima serata di Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip

A riprova del fatto che nella Casa Antonella aveva raccontato il vero a proposito del suo rapporto con Edoardo Donnamaria, l’influencer salernitana ha trascorso con il volto di Forum la prima notte fuori dal reality show. Sono stati i diretti interessati a pubblicare su Instagram le stories che hanno documentato la loro prima notte di libertà. “Chi dorme stanotte?”, aveva scritto Edoardo, felice di avere finalmente riabbracciato la compagna senza la presenza ingombrante delle telecamere del reality show di Canale5. “Mi scoppia il cuore”, aveva invece aggiunto Antonella, felice di avere ritrovato il compagno nonostante l’uscita prematura dal gioco.