Federico Fashion Style festeggia il compleanno in grande stile, il lussuoso party dorato in Puglia Federico Fashion Style ha festeggiato i suoi 34 anni in grande stile: il noto parrucchiere dei vip ha organizzato un mega party in una lussuosa villa in Puglia, con moltissimi invitati, bolle di sapone, fontane luminose e tanto oro, colore dominante della serata.

A cura di Elisabetta Murina

Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei vip, ha compiuto 34 anni. Per festeggiare in grande stile, ha organizzato un mega party in Puglia, scegliendo una location che ha spesso ospitato matrimoni di personaggi noti. Oro, fontane luminose, bolle di sapone, una torta con diversi piani e tanti, tantissimi invitati sono solo alcuni degli elementi che hanno caratterizzato il grande giorno di Federico Lauri.

La grande festa di Federico Fashion Style per i suoi 34 anni

Per festeggiare i suoi 34 anni, Federico Fashion Style ha curato tutto nei minimi dettagli. Primo passo: la location, vale a dire la lussuosa villa Lo Smeraldo a Canosa, in Puglia. Secondo passo: gli invitati. Come si vede dalle numerose storie condivise su Instagram, era quasi impossibile contare le persone presenti alla serata, tra volti noti e amici del famoso parrucchiere della star. In ogni caso, al centro dell'attenzione è sempre rimasto il festeggiato, che si è mostrato con una maglia a rete dorata e pantaloni neri. E l'oro è stato anche il colore prevalente per tutte le decorazioni, a cominciare dalla torta, alta e a più piani. Poi fontane luminose hanno accompagnato l'ingresso del protagonista, insieme a una sfilata di miss e bolle di sapone. Insomma, una festa in grande stile, che sarà ricordata da tutti i presenti e non solo.

La vita sentimentale di Federico Fashion Style

Circa un anno fa, Federico Lauri ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Letizia Porcu, dopo 17 anni e una figlia insieme. Una rottura che ha fatto parecchio soffrire l'hair stylist ma che sembrava nell'aria da tempo, tanto che lui aveva raccontato che era stata lei a dire basta. Con il passare dei tempi, Lauri ha recuperato piano piano le energie e iniziato il 2023 con alcuni buoni propositi. “Quando si chiude una porta si apre un portone”, aveva detto a sé stesso, promettendo di raccontare presto la verità. Nel frattempo, ha guardato oltre, senza pensare al passato e senza ascoltare le cattiverie.