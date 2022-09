Federico Fashion Style dopo addominoplastica e liposuzione: “Adesso ho pancia piatta e addominali” Federico Fashion Style, celebre parrucchiere delle celebrities, aggiorna i fan dopo l’addominoplastica e la liposuione cui si è sottoposto: “Ero a disagio a espormi”.

A cura di Stefania Rocco

Federico Fashion Style, celebre hair stylist delle celebrities, si è sottoposto a un intervento chirurgico per eliminare grasso e pelle in eccesso dalla zona addominale. È stato lui stesso a raccontarlo ai follower via Instagram, spiegando di avere vissuto per anni un forte disagio recentemente eliminato dopo avere deciso id sottoporsi a una addominoplastica e una liposuzione.

Federico Fashion Style: “Mi coprivo perché ero a disagio”

Con un post condiviso sul suo profilo Instagram, Federico racconta il disagio vissuto segretamente in questi anni, lo stesso che l’ha spinto a sottoporsi all’intervento chirurgico al quale per anni aveva pensato senza trovare il coraggio di procedere: “In adolescenza avevo accumulato un po' di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell'espormi fisicamente. Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!”.

L’hair stylist dei vip: “Ci ho messo anni per decidere di operarmi”

Ma Federico avrebbe impiegato anni per decidersi a sottoporsi all’intervento chirurgico: “Non vi nascondo che ci ho messo diversi anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. Nulla contro chi decide di rifarsi dalla testa ai piedi ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, ho avuto un personal trainer ma realmente c'era un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione”. Il giorno dopo il ricovero e l’intervento, Federico è tornato a casa da dove continuerà la sua convalescenza: “Ora ho la pancia piatta e gli addominali, non mi sembra vero. Ho qualche dolore. Ma è normale, passerà presto”.