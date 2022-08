Federico Fashion Style in ospedale per un intervento chirurgico: “Sognavo di farlo da anni” Federico Lauri confida ai suoi follower di aver risolto un disagio che lo affliggeva da anni. “Mi coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva”, racconta. “Questa condizione mi creava disagio nell’espormi fisicamente”.

A cura di Giulia Turco

Federico Lauri conosciuto in arte come Federico Fashion Style, ha pubblicato sui social una serie di scatti dall'ospedale che hanno destato la preoccupazione dei suoi fan. Il noto parrucchiere dei vip dopo un'assenza dal suo profilo Instagram dove è solito condividere momenti del lavoro nel suo salone, è intervenuto a spiegare il motivo. Nessun problema di salute, anzi, assicura, ora si sente davvero in splendida forma e in pace con se stesso, grazie ad un intervento chirurgico al quale sognava di sottoporsi da tempo. "Scusate se non sono stato presente qui con voi… Ma state tranquilli, sto bene, e sono molto felice".

Federico Lauri si è operato per rimuovere pelle in eccesso

Il motivo del ricovero è stato un intervento di chirurgia estetica mirato ad eliminare un inestitismo che da anni gli creava disagio. Dal letto di ospedale durante la ripresa, Lauri confida ai suoi follower che da ragazzino aveva preso parecchio peso e, dimagrendo negli anni a venire, la pelle avrebbe avuto difficoltà a rimodellarsi. "In adolescenza avevo accumulato un po' di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell'espormi fisicamente".

Il ricorso alla fascia contenitiva per l'addome

Un problema al quale non è riuscito a trovare rimedio se non tramite la chirurgia, nonostante le abbia provate tutte. "Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva che nascondeva questo inestetismo… ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno 15 anni per decidere, perché per me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. Nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi, ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle. Io sono felice e condivido con voi la mia guarigione".