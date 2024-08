video suggerito

Federica Nargi in vacanza prima di Ballando con le Stelle: "Milly Carlucci vorrebbe anche Matri nel cast" Federica Nargi e Alessandro Matri stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Formentera insieme alle figlie Sofia e Beatrice. La showgirl a settembre sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2024 e, secondo il settimanale Chi, Milly Carlucci starebbe cercando di coinvolgere anche l'ex calciatore.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Federica Nargi si rilassa prima di Ballando con le Stelle 2024. L'ex velina di Striscia la Notizia sta trascorrendo una vacanza famiglia con il compagno Alessandro Matri e le due figlie Sofia e Beatrice, in attesa di iniziare la sua avventura come ballerina. Milly Carlucci l'ha voluta nel cast della prossima edizione dello show di Rai1 e, fa sapere il settimanale Chi, pare che la conduttrice stia cercando di convincere anche l'ex calciatore, oggi opinionista di Dazn. Ci riuscirà davvero?

Le foto di Federica Nargi in vacanza con la famiglia

Come mostrano le immagini del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Federica Nargi sta trascorrendo del tempo in famiglia a Formentera, in Spagna. La showgirl si trova in vacanza con il compagno Alessandro Matri, ex calciatore e ora opinionista di Dazn, a cui è legata ormai da 15 anni. Con loro anche le due figlie avute insieme, Sofia e Beatrice. I quattro si divertono in spiaggia tra passeggiate lungo la riva, giochi insieme e tuffi in acqua.

Foto dal settimanale Chi

La showgirl nel cast di Ballando con le Stelle

Federica Nargi si sta rilassando in attesa della prossima avventura televisiva. A partire da settembre sarà una concorrente ufficiale del cast di Ballando con le Stelle 2024, dove si cimenterà con il ballo. Secondo Chi, la conduttrice Milly Carlucci avrebbe puntato a coinvolgere anche il compagno Alessandro Matri, magari con l'idea di replicare l'accoppiata dello scorso anno Simona Ventura e Giovanni Terzi. E chissà che proprio come i ‘colleghi', il programma non sia per loro l'occasione di una proposta di matrimonio in diretta e della decisione di fare il grande passo. Per ora nessuna notizia, non resta che aspettare l'inizio dello show di Rai1.