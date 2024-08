video suggerito

Ballando con le Stelle, Ivano dei Cugini di Campagna contro Selvaggia Lucarelli: "Sputa sentenze per avere attenzione" Il volto dei Cugini di Campagna, che saranno concorrenti a Ballando con le Stelle, parla di Selvaggia Lucarelli ricordando vecchie ruggini di 18 anni fa: "E' una grande calcolatrice, molto costruita".

A cura di Andrea Parrella

Il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle è in via di definizione e in queste settimane che precedono l'inizio del programma, al via il prossimo ottobre, si iniziano a gettare le basi per il dibattito che si svilupperà nel corso delle puntate tra giudici e concorrenti. A portarsi avanti con il lavoro sono i Cugini di Campagna, in particolare Ivano Marchetti, che sceglie come bersaglio Selvaggia Lucarelli, senza ombra di dubbio la giurata che più di tutte ha alimentato contrasti e dibattiti nelle ultime edizioni.

Le parole di Ivano Michetti su Selvaggia Lucarelli

Ivano, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi insieme a Silvano Michetti, ha ricordato vecchie ruggini con Lucarelli risalenti a ben 18 anni fa, lasciando intendere di aver capito benissimo quali siano le dinamiche del programma condotto da Milly Carlucci: "Noi andiamo d’accordo con tutti. Quasi tutti. (…) Selvaggia Lucarelli è sul mio libro nero da quando l’ho vista da vicino durate La Fattoria, nel 2006: tendeva trappole agli altri concorrenti. E’ una grande calcolatrice, molto costruita. Sputa sentenze per essere al centro dell’attenzione".

Nessun timore che questa cosa possa provocargli qualche problema, Michetti rispetto al ruolo di giudice di Selvaggia Lucarelli non si dice affatto intimorito: "C’ho 77 anni, ho cantato al Madison Square Garden di New York, secondo lei me spavento?".

Il cast di Ballando con le Stelle 2024

Tra i primi nomi annunciati per la prossima stagione di Ballando con le Stelle ci sono la showgirl Federica Nargi, l'attore Francesco Paolantoni e la cantante Nina Zilli, Federica Pellegrini, che ha dato l'annuncio mentre si trova ad assistere alle gare delle Olimpiadi di Parigi, la conduttrice Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, il giornalista Alan Friedman e il conduttore Massimiliano Ossini.