Fabio Testi vive solo di pensione: “Signorini, fammi tornare al Grande Fratello” Fabio Testi vive solo di pensione e al quotidiano “La Nuova Sardegna” spinge per tornare nella casa del GfVip.

La storia più recente di Fabio Testi ha emozionato tanti. L'attore, simbolo del cinema italiano, ha dichiarato di vivere di sola pensione: 1.100 euro al mese. Troppo poco per uno come lui. Eppure, proprio di recente è stato premiato alla carriera all'Alziator, riconoscimento speciale consegnato dalla città di Cagliari. E in quella occasione ha sbottato: "Ormai si parla di me solo per i flirt, ma la verità è che ho girato più di cento film".

L'appello ad Alfonso Signorini

Fabio Testi si è raccontato a La Nuova Sardegna e ha confessato di voler ritornare al Grande Fratello Vip. Nel mondo dei reality show, Fabio Testi si è trovato a suo agio (ha fatto anche L'Isola dei Famosi) ed è per questo che ha lanciato un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini:

Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono.

E a Vero Tv: "Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente". Purtroppo, però, il Grande Fratello Vip 7 non ha spazio per lui, almeno per adesso. Le cose potrebbero sempre cambiare, magari proprio dopo il sui appello.

"Mi sento fortunato"

Nonostante le gioie alterne, Fabio Testi non si lamenta ulteriormente, consapevole di essere stato baciato dalla fortuna: "Devo dire che sono stato fortunato, perché ho vissuto il momento più bello del cinema italiano. Dagli anni Settanta ai Novanta. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto. Sono felicissimo di avere partecipato a quella che è una grande industria del nostro Paese". E il futuro? Ancora in giro per l'Italia con un recital "in cui leggo poesie d’amore di Neruda, Prévert, Garcia Lorca, accompagnato da suonatori di musica classica. È uno spettacolo destinato a un pubblico di nicchia per accarezzare il cuore e coccolare l’anima".