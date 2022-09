Il Grande Fratello (senza) Vip, Alfonso Signorini spiega perché

Alfonso Signorini avrebbe voluto tenere segreto il cast del Grande Fratello Vip, svelandolo solo in diretta lunedì 19 e giovedì 22 settembre. Tuttavia, in queste ore, Davide Maggio ha svelato quella che sarebbe la lista ufficiale dei concorrenti della settima edizione del reality. I nomi stanno già causando dibattito. Accanto a pochi volti veramente noti, ci sono tanti concorrenti sconosciuti ai più.

Nell'intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale Chi, Alfonso Signorini ha chiarito il modo in cui ha scelto i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso degli anni, si è reso conto che ad appassionare gli spettatori sono le storie, più che il livello di celebrità degli inquilini della casa. Dunque, ha deciso di puntare su personaggi che abbiano carisma e qualcosa da raccontare:

Il filo conduttore è l’eterogeneità, con elementi di novità: per la prima volta ho puntato meno sui nomi da cartellone perché ho capito, alla quarta edizione, che i "nomi", alla fine, non sono quelli che fanno il programma. In finale arrivano gli outsider come le Selassié, o Tommaso Zorzi, perché sono quelli che creano dinamiche che il pubblico si diverte a seguire e a promuovere. Sono proprio quei nomi che per me rappresentavano delle scommesse. E allora è meglio puntare sui caratteri e sulle storie piuttosto che sui nomi ad effetto, che comunque ci saranno. Alla fine sono le personalità che fanno il programma per raccontare la grande storia della vita.