Enrique Iglesias e Anna Kurnikova genitori per la quarta volta: segreto il nome e il sesso del bebè

Enrique Iglesias è diventato papà per la quarta volta. Il noto cantante e la compagna Anna Kurnikova hanno annunciato la nascita del loro quarto figlio, di cui al momento non hanno rivelato il nome ma solo la data di nascita. Si tratta del quarto arrivato in famiglia dopo i gemelli Nicholas e Lucy, nati nel 2017, e la figlia Mary nel 2020.

"Il mio sole", hanno scritto i neo genitori in un post pubblicato sui loro profili Instagram, annunciando così pubblicamente l'arrivo del loro quarto figlio. Ad accompagnare lo scatto la prima tenera foto del bambino o bambina, di cui ad oggi non si conoscono il sesso e il nome. Certa invece la data di nascita, 17 dicembre 2025. La decisione di non rendere pubbliche tutte le informazioni sul suo conto potrebbe essere dettata dalla voglia di mantenere la riservatezza sulla famiglia, così come lo era stato per la gravidanza.

Lo scorso agosto, infatti, non era stata la coppia ad annunciare pubblicamente la gravidanza, ma la rivista spagnola Hola, che aveva pubblicato alcune foto che mostravano l'ex tennista con una felpa larga, quasi a voler coprire il pancione. "Entrambi sono molto emozionati di diventare di nuovo genitori e lo saranno alla fine di quest'anno: lei è a metà gravidanza", aveva fatto sapere una fonte al sito. I due si sono conosciuti nel 2001 sul set del video musicale di Escape, uno dei singoli di maggior successo del cantante. Tra i due è subito nata un'alchimia, ma hanno protetto in tutti i modo la loro relazione dai media.