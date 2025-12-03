Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà, l’annuncio su Instagram

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini tattici Nucleari, è diventato papà. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Instagram della band.

Riccardo Zanotti è diventato padre del suo primo figlio. Ad annunciare la nascita del primogenito è stato lo stesso frontman dei Pinguini Tattici Nucleari con un post pubblicato sul profilo Instagram del gruppo. Per condividere la notizia, Zanotti ha preso in prestito le parole della canzone Patsello Bianco, uno dei successi della band: “Per favore, non piangere”, ha scritto l’artista accompagnando la frase alla prima foto del bambino.

Le indiscrezioni sul nome del figlio di Riccardo Zanotti

Il nome del piccolo, nato dalla relazione tra Zanotti e la compagna Eugenia Borgonovo, non è stato reso noto dai diretti interessati. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dall’esperta di gossip Deianira Marzano, si tratterebbe di un maschietto che la coppia avrebbe deciso di chiamare Alessandro. La scelta di non condividere dettagli sulla nascita è perfettamente in linea con l’approccio riservato che i due hanno sempre mantenuto da quando il gruppo ha raggiunto enorme popolarità.

La relazione tra Riccardo Zanotti ed Eugenia Borgonovo

Anche Eugenia Borgonovo, compagna del frontman, lavora nel mondo della musica: si occupa infatti di scouting di nuovi talenti per l’etichetta Sugar Music. Nata nel 1994 – la stessa età di Zanotti – si è diplomata al Liceo Classico Sarpi per poi laurearsi all’Università Bocconi di Milano.

Nessuno dei due ha mai condiviso informazioni sulla nascita della loro storia d’amore. La relazione è diventata nota soltanto nel 2023, quando il cantante ha parlato per la prima volta pubblicamente della fidanzata, oggi madre del suo primo figlio. Centinaia sono i messaggi di auguri che la coppia ha ricevuto per la nascita del loro bambino, numerosi anche quelli che arrivano da personaggi famosi e dai colleghi cantanti. Per il momento, oltre all'immagine con la quale il gruppo ha annunciato la nascita, non è stato condiviso alcun altro dettaglio.