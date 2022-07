Emy Buono, la fidanzata di Denis Dosio attacca Paola Di Benedetto: “Assetata di visibilità” Emy Buono, la fidanzata di Denis Dosio, ha risposto per le rime a Paola Di Benedetto che ha espresso il suo dissenso nei confronti delle attività che il modello svolge su OnlyFans. L’ex Pupa ha dichiarato che la speaker sarebbe solo in cerca di visibilità.

A cura di Ilaria Costabile

Emy Buono, la fidanzata di Denis Dosio, ha commentato in maniera piuttosto piccata le esternazioni di Paola Di Benedetto in merito alle attività del suo ragazzo su OnlyFans. La speaker radiofonica, infatti, aveva espresso il suo completo dissenso in merito al modo estremo di utilizzare questa piattaforma e contattata da Pipol Magazine, l'ex Pupa ha ribattuto dicendo che l'ex Madre Natura sarebbe solo in cerca di visibilità.

Il commento di Emy Buono a Paola Di Benedetto

Se avesse potuto rispondere tramite social all'affronto lanciato al suo fidanzato, Emy Buono lo avrebbe fatto, ma purtroppo il suo profilo Instagram è stato bloccato, per cui non ha potuto pubblicare contenuti in difesa del suo Denis. Per cui, intervistata dopo l'accaduto ha dichiarato anche piuttosto innervosita: "Non l’ho fatto prima solo perché ho i profili chiusi. Ne approfitto: L’unica cosa che so di questa signora è che una assettata di visibilità. Anche perché è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social solo grazie a questo episodio!". La Di Benedetto ha esplicitamente dichiarato che per compiere azioni simili sui social, come quella di mettere delle patatine fritte nel suo lato B: "Ma lei dovrebbe rinchiudersi lì. Ne ha veramente tanto bisogno! E poi, dai, nessuno la calcola più. Non sento parlare di lei da anni. Ma chi l’ha messa in mezzo a questa tizia? Ma sti gran ca*** di ciò che pensa".

Cosa ha detto Paola Di Benedetto su Denis Dosio

L'ex vincitrice del Grande Fratello aveva dichiarato qualche giorno fa, stuzzicata durante un'ospitata del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto, aveva dichiarato dopo aver visto una foto di Denis Dosio: "Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Con le patatine nel c***o ha superato…" facendo intendere che con questa pratica aveva esagerato superando ogni limite. Intanto, proprio Dosio, in questi ultimi giorni è stato al centro di un nuovo chiacchiericcio dal momento che Instagram ha chiuso il suo profilo, una decisione che non ha particolarmente toccatol'influencer che ha reagito con un video pubblicato su TikTok in cui rivendicava la possibilità di fare ciò che più desiderava, soprattutto su OnlyFans.