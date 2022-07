Chiudono il profilo Instagram a Denis Dosio: lui pubblica un video piangendo, ma la realtà è diversa Il profilo Instagram di Denis Dosio è stato chiuso qualche giorno fa a seguito di alcune segnalazioni. Il modello ha deciso di pubblicare un video su TikTok in cui sembra disperarsi per l’accaduto, in realtà era solo un pretesto per deridere chi crede di avergli fatto un torto.

A cura di Ilaria Costabile

Il profilo Instagram di Denis Dosio è stato chiuso a seguito di alcune segnalazioni, al momento che su questo social network il modello ha più volte condiviso contenuti piuttosto osé che, quindi, alcuni utenti hanno ritenuto opportuno segnalare. L'accaduto è stato ovviamente commentato dal diretto interessato che ha pubblicato un video sul sul profilo TikTok in cui sembra disperarsi per quanto è successo, ma la realtà è ben diversa da come sembra.

Lo sfogo di Denis Dosio

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha più volte fatto parlare di sé per la sua condotta piuttosto al limite, tanto che su OnlyFans, piattaforma dove i creator digitali realizzano contenuti ricavandone un certo guadagno, il suo profilo è tra quelli più cercati. Dosio, quindi, dopo la chiusura momentanea del suo profilo Instagram per la quale sembra sia anche stato deriso da alcune colleghe tiktoker, ha voluto rendere nota la sua reazione pubblicando un video in cui piange senza sosta e dice:

Voi pensate sia un gioco, beh sappiate che non mi sto divertendo. Vi diverte far chiudere profili di persone perché non vi piacciono? Non sapete quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà e voi mi deridete, ad agosto dovevo andare a Ibiza e ora devo tornare a lavorare nel cantiere di mio zio, con lo scalpello e io non ci torno a lavorare, non sotto trenta gradi. Se c'è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma faccia un post, una storia, qualunque cose con l'hashtag io sto con Denis, perché solo con voi posso sperare di tornare a produrre contenuti.

Cosa c'era dietro le lacrime di Denis Dosio

Quello che sembrava uno sfogo disperato, con l'andare avanti del video si è poi rivelato nient'altro che un modo per l'ex gieffino di mostrare a tutti i suoi follower quanto, invece, dei provvedimenti adottati dal social network non se ne cura più di tanto: "Mi state solo dando più tempo per spaccare su OnlyFans" dice ridendo e aggiungendo: "Non ci avrete mica creduto?", per poi alzare il dito medio in direzione di coloro che hanno fatto chiudere il suo profilo e che non apprezzano i suoi contenuti.