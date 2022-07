Paola Di Benedetto contro Denis Dosio e il video delle patatine: “Rinchiudetelo in un manicomio” Ospite del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto, l’ex gieffina spara a zero su Denis Dosio: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire”, ha detto la speaker radiofonica. “Con le patatine nel c***o ha superato…”

A cura di Giulia Turco

É diventato popolare il video della reaction di Paola Di Bendetto davanti alle foto di Denis Dosio, l'eccentrico influencer che si è fatto conoscere suoi social per il video delle patatine nel "lato B", solo per citarne uno. Ospite nel corso di una diretta su Twitch, la speaker radiofonica non si è risparmiata commenti e risate.

La reazione di Paola Di Benedetto alle foto di Denis Dosio

Ospite del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto, l'ex gieffina e Madre Natura ha sparato a zero su Denis Dosio. I due conduttori del format hanno coinvolto Paola in un gioco durante il quale le veniva richiesto di dare un giudizio a diverse foto che i due le mostravano. "Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire", ha detto la speaker radiofonica davanti a quella che si è scoperta essere la foto di Denis Dosio: "Con le patatine nel c***o ha superato…", ha aggiunto lasciando capire perfettamente di chi si trattasse. "Ah si è capito… e vabbè ragazzi", ha continuato a scherzare. Chissà se l'ex collega , che ha partecipato al GFVip nell'edizione successiva alla sua, avrà qualcosa da rispondere in merito.

Le lacrime di Denis Dosio per il profilo chiuso

D'altronde la popolarità dell'influencer gioca proprio sull'eccentricità del suo personaggio. Lo scorso anno aveva fatto il giro dei social la notizia dei video di Denis Dosio e delle patatine nel suo "lato B". Immagini che avrebbero fatto il pieno di consensi sul suo profilo Only Fans, la piattaforma di contenuti a pagamento dove ormai Dennis ha avviato una vera e propria attività, a quanto pare anche piuttosto redditizia. I video hanno continuato ad essere sempre più "estremi" ed espliciti, tanto che linfluencer sarebbe stato di recente beccato dalla polizia nudo in un bosco mentre ne registrava uno. Proprio per aver superato i limiti, il suo profilo Instagram è stato chiuso e Dosio ha reagito pubblicando un finto video in lacrime durante il quale metteva in scena un momento di presunta disperazione, salvo poi mettersi a ridere e promettere ai suoi fans: "Ci vediamo di là".