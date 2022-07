“È finita tra Paola Di Benedetto e Rkomi, Blanco avrebbe messo gli occhi sull’ex Madre Natura” Dagospia lancia il gossip su Rkomi e Paola Di Benedetto: la love story nata appena due mesi fa sarebbe già al capolinea. Poi aggiunge: “Blanco avrebbe messo gli occhi sulla conduttrice anche se fidanzato”.

A cura di Gaia Martino

Un mese fa i paparazzi del settimanale Chi beccavano Paola Di Benedetto e Rkomi mentre si scambiavano un passionale bacio: tra loro sembrava esser nato più di un flirt. La conduttrice radiofonica e il cantante e giudice di X Factor 2022 però avrebbero già messo un punto alla loro storia: dopo alcune voci rincorse negli ultimi giorni, anche Dagospia parla ora di fine tra loro. Ma non solo, il gossip lanciato vedrebbe un noto artista interessato all'ex Madre Natura nonostante sia fidanzato, Blanco.

Tra Paola Di Benedetto e Rkomi sarebbe già finita

La storia nata circa due mesi sarebbe già ai titoli di coda. Sebbene nessuno dei due abbia mai reso pubblica sui social la loro relazione se non con la foto con Chiara Ferragni e Fedez, i paparazzi li hanno spesso beccati insieme, prima del bacio ufficiale. Chi un mese fa ha reso pubbliche sul magazine le immagini di Paola Di Benedetto e Rkomi mentre si scambiavano un bacio durante una passeggiata. Ora i gossip li vedono già distanti: Dagospia parla di rottura, sottolineando che il loro sia stato un flirt durato molto poco, e aggiunge che un celebre artista italiano avrebbe messo gli occhi sulla conduttrice, nonostante sia fidanzato. Si tratterebbe di Blanco: "Sulla ragazza avrebbe messo gli occhi Blanco, anche se fidanzato da poco dopo aver lasciato la fidanzata storica" si legge.

Blanco è fidanzato con Martina Valdes

Eppure il gossip lascerebbe a bocca aperta chiunque considerando che Riccardo Fabbriconi alias Blanco dopo aver lasciato la fidanzata storica Giulia Lisioli, appare profondamente innamorato della ballerina Martina Valdes. I romantici gesti del cantante per la nuova fidanzata durante i concerti, come la dedica sul palco o il bacio mentre lei era tra la folla, non lascerebbero spazio ai dubbi sul loro amore. Nessuno dei diretti interessati al gossip hanno smentito o confermato le voci.