video suggerito

Elon Musk papà per la quattordicesima volta, la quarta con Shivon Zilis: è nato Seldon Lycurgus Elon Musk è diventato papà per la quattordicesima volta. Il fondatore di Tesla ha accolto in famiglia il quarto figlio con la compagna Shivon Zilis, dirigente dell’azienda Neuralink. Il piccolo si chiama Seldon Lycurgus, a darne l’annuncio la neo mamma con un messaggio su X. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elon Musk è diventato papà per la quattordicesima volta. Il fondatore di Tesla ha accolto in famiglia il quarto figlio con la compagna Shivon Zilis, dirigente dell'azienda Neuralink, di cui lui è co-Ceo. Il piccolo si chiama Seldon Lycurgus e a darne l'annuncio è stata la neo mamma con un messaggio su X.

L'annuncio della nascita del 14esimo figlio

Elon Musk ha accolto in famiglia il 14esimo figlio, come ha annunciato la compagna Shivon Zilis con un messaggio su X. "Abbiamo discusso con Elon e, nella data del primo compleanno della bellissima Arcadia, abbiamo ritenuto che fosse meglio condividere direttamente anche il nostro meraviglioso e incredibile figlio Seldon Lycurgus", ha spiegato. La bella notizia è stata data il 28 febbraio, anche se non è noto di preciso quando sia nato il piccolo. "Ha il fisico di un colosso e un grande cuore d’oro. Lo amo tanto", ha poi concluso. Musk ha commentato con un cuore rosso.

La numerosa famiglia di Elon Musk

Il fondatore di Tesla non ha mai nascosto di amare le famiglie numerose. Prima dell'arrivo di Seldon Lycurgus, Musk e Zilis erano già diventati genitori di tre figli insieme: i gemelli Strider e Azure, nati con la fecondazione in vitro, e la piccola Arcadia. Dal suo precedente matrimonio con Justin Wilson, l'imprenditore aveva avuto 6 figli, di cui uno era morto a sole 10 settimane dalla nascita: i gemelli Griffin e Xavier (ora Vivian Jenna Wilson) e i trigemini Kai, Saxon e Damian. La precedente relazione con la cantante Grimes lo ha poi reso padre altre tre volte di X AE A-XII (baby X), Y (precedentemente Exa Dark Sideræl) e Techno Mechanicus (Tau).