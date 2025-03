video suggerito

Vivian Jenna Wilson accusa il padre Elon Musk: “Odia che sia trangender, perché ha scelto il mio sesso alla nascita” Vivien Jenna Wilson, figlia transgender di Elon Musk, ha accusato il padre di non accettare la sua identità di genere perché avrebbe scelto il sesso di appartenenza dalla sua nascita. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

135 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è la prima volta che Vivien Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, si scaglia contro il padre e infatti suoi social ha condiviso alcune considerazioni che fanno ancora più chiarezza sul difficile rapporto che intercorre tra la giovane e il magnate di Tesla. La ragazza accusa il padre di aver scelto il suo sesso alla nascita, ragion per cui non ha accettato il fatto che lei abbia voluto cambiarlo.

Le accuse di Vivien Jenna Wilson al padre Elon Musk

Su Bluesky la 20enne ha parlato in questi termini dell'ostilità dimostrata dal padre verso la sua identità di genere. Vivienn è nata da fecondazione in vitro nel 2000 e in quel frangente il magnate insieme alla ex moglie Justine Wilson, ne avrebbe scelto anche il sesso, pratica che in America è legale seppur piuttosto controversa. Elemento che Vivien Jenna sottolinea pubblicamente scrivendo:

Il mio sesso assegnato alla nascita è stato una merce che è stata comprata e pagata. Quindi, quando ero femminile da bambina e poi sono risultata essere transgender, stavo andando contro il prodotto che era stato venduto.

L'accusa continua, con un nuovo post scritto su Threads, il social simil X nato da una costola di Instagram, poiché la ragazza si è discostata dalle realtà che appartengono al padre. Qui Vivien evidenzia, invece, il suo desiderio di ribellarsi a quella mascolinità:

Mio padre odia che io sia trans perché ha scelto il mio sesso alla nascita. Quella aspettativa di mascolinità contro cui ho dovuto ribellarmi per tutta la vita era una transazione monetaria. Una transazione monetaria. Una transazione monetaria! Come può essere legale.

Il rapporto di Vivien Jenna Wilson e il padre

L'incrinarsi del loro rapporto è un qualcosa che parte da lontano. Lo aveva raccontato bene Walter Isaacson in Elon Musk, la biografia pubblicata nel settembre del 2023. Vivian ha affrontato in passato una transizione di genere, un tema che Musk ha sempre commentato in maniera molto dura e critica. A luglio dello scorso anno era arrivato a dire che Vivian era stata uccisa dal “woke mind virus”, il “virus della mentalità woke”.