L'attrice trans Hunter Schafer contro Donald Trump: "Identificata come uomo sul passaporto, sono sconvolta" L'attrice trans Hunter Schafer, star di Euphoria, ha raccontato sui social di aver ricevuto un passaporto in cui viene identificata come uomo. Nel messaggio lasciato sui social, spiega le difficoltà a cui andrà incontro e critica l'amministrazione di Donald Trump.

Con alcuni video condivisi sui social, Hunter Schafer ha raccontato che sul suo passaporto viene identificata con il genere maschile, nonostante in passato l'attrice transgender star della serie tv Euphoria abbia modificato i documenti ufficiali. Nel messaggio condiviso sul web ha rivolto una dura critica contro il presidente Donald Trump. Dopo l'insediamento, il tycoon aveva firmato un ordine per il riconoscimento di soli due generi, attribuiti in base a se si sia nati con spermatozoi o con ovuli e non in base ai cromosomi.

Hunter Schafer: "Sconvolta per la M sul passaporto, non pensavo sarebbe accaduto sul serio"

"Oggi ho fatto i conti con una dura realtà e ho pensato che fosse importante condividere con chiunque stia ascoltando" inizia così il messaggio di Hunter Schafer sui social. E ancora:

Sono sicura che la maggior parte di noi si ricordi che, credo il primo giorno della presidenza di Trump, il presidente ha firmato un ordine esecutivo per dichiarare che sono riconosciuti dallo stato solo due generi, maschio e femmina assegnati alla nascita.

La star di Euphoria ha messo in chiaro che i suoi documenti hanno sempre riportato il genere femminile e che la necessità di rifare il passaporto è nata dopo che le è stato rubato a Barcellona. "Ho ottenuto un passaporto di emergenza, all'epoca è stato semplice – ha spiegato – Si tratta in pratica di una copia del mio vecchio passaporto, ma temporaneo e che posso usare solo entro l'anno". Dopo aver sbrigato le pratiche necessarie per avere il documento ufficiale, indicando come genere quello femminile, ne ha ricevuto invece uno con la dicitura maschile. L'attrice ha sottolineato: "Ero sconvolta perché non pensavo sarebbe successo davvero".

Hunter Schafer: "Non smetterò mai di essere trasn, fanc*ulo l'amministrazione Trump"

Hunter Schafer non ha nascosto di essere preoccupata per quello che è successo. "Non me ne frega un ca**o che abbiano messo una M sul mio passaporto – ha aggiunto – Non cambia realmente nulla di me o del fatto che sia trans, ma mi rende la vita un po' più complicata". L'attrice, infatti, ha fatto riferimento ai viaggi che ha in programma e alle domande che potrebbero farle durante i controlli ai quali verrà sottoposta. "Voglio dire che le persone trans sono meravigliose. Non smetteremo mai di esistere. Non smetterò mai di essere trans. Una lettera e un passaporto non potranno cambiarlo e fan*ulo questa amministrazione" ha concluso.