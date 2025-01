Elisabetta Canalis torna a Los Angeles dopo gli incendi: “Per fortuna sei sempre al mio fianco”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Elisabetta Canalis ritorna a Los Angeles dopo gli incendi della scorsa settimana. La showgirl, che risiede nella città californiana, ha annunciato attraverso un post sui social che nelle prossime ore farà ritorno nella città disastrata dai roghi dopo aver trascorso alcuni giorni in Italia.

Un annuncio che si nasconde nelle pieghe di un messaggio che Elisabetta dedica al suo cane, spesso protagonista negli ultimi mesi sui suoi social, ricordando tuttavia quanto accaduto nei giorni scorsi e la coincidenza della partenza per l'Italia nelle stesse ore in cui la costa californiana veniva interessata dai terribili incendi: "Siamo partiti da Los Angeles durante gli incendi, lasciandoci alle spalle tante preoccupazioni … per fortuna tu sei sempre al mio fianco, compagno di avventure e antidoto alle preoccupazioni! Mi rendo conto che condividiamo veramente tutto, i miei amici ti amano e le persone per strada quando ti vedono sorridono perché tu trasmetti allegria, cosa farei senza di te? Altre 24 ore qui e poi si torna a casa a LA , sempre insieme, sei il mio cuore Nello".

La partenza di Canalis per l'Italia nei giorni degli incendi a Los Angeles

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles da tempo insieme alla figlia Skyler Eva, avuta con l'ex marito e chirurgo Brian Perri. La sua partenza per l'Italia era stata del tutto casuale rispetto agli incendi, ma era parsa quasi coincidente, tanto che proprio lei aveva rassicurato i suoi fan in quelle ore, spiegando dove si trovasse: "Sono atterrata in Italia. So che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno insieme ai miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l'ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio". Quindi aveva aggiunto le motivazioni della sua partenza: "Una persona a me cara affronta domani un intervento medico e degli impegni di lavoro mi terranno qui per qualche giorno. Il mio cuore, però, è a Los Angeles. Apro e chiudo le news ma precipito in stati d'ansia quando vedo animali tratti in salvo e case di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piene di fiamme".

L'amore per gli animali, Elisabetta Canalis è una Foster mom

La vicinanza di Canalis al mondo animale è cosa nota e l'attrice ha più volte rimarcato questa particolare sensibilità, non solo nei confronti del suo cane, ma in senso più generale. Mesi fa aveva raccontato di essere diventata una Foster mom. Le famiglie Foster sono famiglie che accolgono temporaneamente cani, che sono stati salvati da situazioni di abbandono o maltrattamento.