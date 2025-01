video suggerito

Elisabetta Canalis torna in Italia dopo gli incendi a Los Angeles: “Il mio cuore è lì, precipito in stati d’ansia” “Un deserto di fumo e silenzio”. Queste le parole di Elisabetta Canalis sui devastanti incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles. Davanti alle scene di dolore, la showgirl non è rimasta indifferente, e su Instagram ha scritto un lungo post in cui non ha risparmiato una critica al sindaco, Karen Bass, e al governatore della California, Geriv Newsom: “Dovrebbero essere ritenuti responsabili di crimini contro l’umanità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza. Un deserto di fumo e silenzio". Queste le parole di Elisabetta Canalis sui devastanti incendi che hanno devastato l'area di Los Angeles. Davanti alle scene di dolore delle persone che si sono trovate senza una casa, tra cui tanti vip, la showgirl non è rimasta indifferente, e su Instagram ha scritto un lungo post in cui non ha risparmiato una critica al sindaco, Karen Bass, e al governatore della California, Geriv Newsom: "Dovrebbero essere ritenuti responsabili di crimini contro l'umanità".

Le parole di Elisabetta Canalis sugli incendi a Los Angeles

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles da tempo insieme alla figlia Skyler Eva, avuta con l'ex marito e chirurgo Brian Perri. Attualmente l'ex velina è tornata in Italia, ma attraverso le storie Instagram ha voluto mostrare la sua vicinanza a tutti coloro che vivono una situazione di disagio: "Sono atterrata in Italia. So che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno insieme ai miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l'ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio".

Elisabetta Canalis ha anche spiegato il motivo per cui è tornata in Italia: "Una persona a me cara affronta domani un intervento medico e degli impegni di lavoro mi terranno qui per qualche giorno. Il mio cuore, però, è a Los Angeles. Apro e chiudo le news ma precipito in stati d'ansia quando vedo animali tratti in salvo e case di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piene di fiamme".

Leggi anche Nomination Oscar e votazioni 2025 rinviate: tutti gli eventi rimandati a causa degli incendi di Los Angeles

L'attacco al sindaco di Los Angeles

Canalis ha poi rivolto un attacco al sindaco di Los Angeles, Karen Bass, e a Gavin Newsom, governatore della California: "I nostri pompieri non hanno abbastanza acqua negli idranti, il loro budget è stato tagliato un mese fa di circa 20 milioni di dollari. Gariv Newsom e Karen Bass dovrebbero essere ritenuti responsabili di crimini contro l'umanità".