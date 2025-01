video suggerito

Gabriella Pession sugli incendi a Los Angeles: “Mi hanno tolto tutto, è una tragedia senza precedenti” Gabriella Pession è stata ospite di Francesca Fialdini su Rai1. L’attrice ha raccontato come sia stata travolta dalla tragedia degli incendi a Los Angeles: “Mi hanno tolto tutto” racconta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ospite di Francesca Fialdini, durante la puntata di Da Noi a Ruota Libera, Gabriella Pession ha parlato dei terribili incendi che hanno colpito la città di Los Angeles. Da anni, infatti, l'attrice vive tra l'America e l'Italia, in tv ha raccontato come stia provando ad affrontare questa tragedia.

Gabriella Pession racconta degli incendi a Los Angeles

L'attrice che sarà da lunedì sera su Rai1 ne Il Conte di Montecristo, una produzione internazionale, con protagonista Sam Clafin, ha raccontato di aver vissuto momenti terribili in questi ultimi giorni in cui Los Angeles è stata travolta dalle fiamme:

I roghi di Los Angeles mi hanno tolto tutto, è una tragedia senza precedenti. Ho perso la casa che affittavo e la scuola di mio figlio è stata completamente distrutta. Come tanti altri, mi sento impotente e sotto choc. Non ho mai visto nulla di simile.

Pession racconta a Francesca Fialdini che, trascorrendo diversi anni nella zona di Pacific Palisades, gli incendi non sono mai stati una novità per quella regione ma non in maniera così devastante, per poi aggiungere: "La cosiddetta ‘fire season’ solitamente arriva in autunno, ma questa volta ci ha colpiti a gennaio, con una forza inarrestabile. L’aria è diventata tossica e irrespirabile". L'attrice sottolinea come in questo momento non sia utile soffermarsi a polemizzare, dal momento che sui social non sono mancate polemiche circa l'accaduto che, però, sarebbe ascrivibile solo a fenomeni strettamente ambientali, dovuti al cambiamento climatico, ma sia necessario trovare una soluzione e aiutare chi è in difficoltà, decide quindi di lanciare un messaggio di forza e speranza all'intera comunità californiana, devastata dagli ultimi terribili avvenimenti:

Ho letto tante cattiverie sul web, ma non c’è spazio per l’odio in un momento come questo. Dobbiamo unirci e supportare chi sta affrontando questa tragedia.