Maura Delpero a New York, salva dagli incendi di Los Angeles: "Notte complicata, ma stiamo bene" Anche Maura Delpero, la regista italiana di Vermiglio, era a Los Angeles negli ultimi giorni ed è riuscita ad anticipare la partenza per New York. "È stata una notte complicata" ha raccontato.

A cura di Ilaria Costabile

Gli incendi di Los Angeles nelle scorse ore hanno messo a repentaglio la vita di migliaia di persone, tra cui svariate star di Hollywood che hanno dovuto abbandonare le loro lussuose abitazioni. Anche Maura Delpero, la regista di Vermiglio, film che potrebbe essere scelto tra i titoli come miglior film straniero agli Oscar, è riuscita ad arrivare a New York, scampando alle fiamme.

Maura Delpero scampata alle fiamme di Los Angeles

"Siamo arrivati a New York e stiamo bene" ha dichiarato Maura Delpero contattata dall'Ansa, spiegando di essere riuscita insieme agli interpreti di Vermiglio che erano con lei e allo staff che sta seguendo la diffusione della pellicola, a partire per New York prima del previsto. La regista si trovava a Los Angeles per le proiezioni del film, dal momento che in questi giorni, in attesa delle nomination ufficiali, i membri dell'Academy stanno votando i film che arriveranno in finale. Delpero all'agenzia di stampa, quindi, ha aggiunto: "Dopo una notte abbastanza complicata, con sirene di ambulanze e pompieri, abbiamo anticipato la partenza per New York. Organizzeremo qui delle proiezioni e degli eventi per sostenere il film".

Cosa sta succedendo a Los Angeles

Tutti gli eventi inerenti agli Oscar, tra proiezioni dei film e tanto altro, sono stati cancellati. La situazione è piuttosto drammatica. Gli incendi scoppiati nelle scorse ore, di cui ancora non si conosce la causa e, infatti, è stata avviata anche un'inchiesta, hanno causato la morte di cinque persone, stando ad un primo bilancio ancora provvisorio, e l'evacuazione di circa 130mila residenti, tra cui alcune star di Hollywood, costrette a lasciare di corsa le proprie ville milionarie. In totale sono circa 1.500 gli ettari andati distrutti finora e oltre 300mila abitazioni sono rimaste senza elettricità – come emerge dal conteggio del sito PowerOutage.us – e 1500 sono state distrutte dai roghi.