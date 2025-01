L’impatto su Hollywood degli incendi a Los Angeles: gli Studios chiusi, Disney e Warner interrompono le produzioni

video suggerito

A cura di Gaia Martino

I vasti incendi che stanno colpendo la contea di Los Angeles continuano a divampare. È salito a 10 morti il bilancio delle vittime e oltre 180mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Tantissime celebrità hanno perso la loro casa e le fiamme hanno sconvolto anche Hollywood, uno dei centri nevralgici dell'industria dello spettacolo mondiale. Anteprime, eventi e produzioni cinematografiche e televisive sono state annullate o rinviate per l'emergenza: anche la Warner Bros ha chiuso la produzione nel quartiere di Burbank, così come le riprese di Grey's Anatomy e NCIS e del Jimmy Kimmel Live sono state interrotti. Sono ore di preoccupazione e apprensione in America: l'Academy ha rinviato le nomination agli Oscar 2025.

I programmi TV interrotti, Warnes Bros e gli Studios chiudono gli uffici

Data la loro posizione vicina agli incendi – a Burbank e Universal City – i Walt Disney Studios, gli Universal e i Warner Bros Studios hanno chiuso i loro uffici, interrompendo quindi le produzioni. La Universal, scrive The Hollywood Reporter, avrebbe richiesto in loco solo i dipendenti "essenziali". Con una nota pubblicata sui canali social, gli Universal Studios hanno chiuso le loro porte giovedì 9 gennaio 2025. "Per ragioni di sicurezza, gli Universal Studios Hollywood e Universal CityWalk resteranno chiusi giovedì 9 gennaio a causa delle condizioni estreme di vento e incendio. Come sempre, la sicurezza dei membri del nostro team e dei nostri ospiti è la nostra massima priorità. Continuiamo a valutare la situazione e invitiamo gli ospiti a visitare il nostro sito web per gli aggiornamenti", le parole. I parchi hanno poi riaperto regolarmente al pubblico venerdì 10 gennaio.

Vulture.com fa sapere che sono state messe in pausa le registrazioni di serie e programmi tv quali Grey's Anatomy, Doctor Odyssey, NCIS e NCIS: Origins. Negli Universal Studios sono state sospese anche le riprese di Hacks, Suits LA, Happy's Place, Ted e Loot, poi ancora il Jimmy Kimmel Live e After Midnight. È rimasto aperto, invece, il quartiere della Paramount Pictures a Hollywood per i dipendenti, ma non per i turisti.

Rinviate le nomination agli Oscar 2025

L'annuncio delle nomination agli Oscar – previsto per il 17 gennaio – è slittato al 19 gennaio 2025. Le votazioni dei 10mila membri dell'Academy si sarebbero dovute chiudere il 12 gennaio, ma Variety ha fatto sapere che il termine ultimo è slittato al 14 gennaio. La cerimonia di premiazione, invece, al momento rimane prevista per il 2 marzo. Le fiamme non hanno alterato soltanto la programmazione degli Oscar, bensì anche altri eventi e premiazioni. È stata annullata, infatti, la presentazione delle candidature agli Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). I Critics Choice Awards, che si sarebbero dovuti tenere il prossimo 12 gennaio a Santa Monica, sono slittati al 26 gennaio e anche molte delle première previste in queste serate – come quelle dei film Unstoppale, Wolf Man e Better Man o di serie come The Pitt – sono state cancellate per ragioni di sicurezza.