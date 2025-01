“Gli Oscar 2025 sull’orlo della cancellazione”: cosa cambia dopo gli incendi di Los Angeles e cosa c’è di vero

video suggerito

Per la prima volta nei suoi 96 anni di storia, "la cerimonia di premiazione degli Oscar 2025 è sul punto di essere annullata" a causa dei mortali incendi che hanno devastato Los Angeles. Questa è la notizia riportata prima sul The Sun e poi, diventata virale, su altri quotidiani internazionali. Pronta la smentita sull'Hollywood Reporter: "Non esiste alcuna strategia d'emergenza né comitato speciale che ha preso queste decisioni". Cosa c'è di vero nelle informazioni circolate in rete e a che punto è l'organizzazione della serata dedicata ai film dell'anno.

La presunta strategia segreta e il comitato d'emergenza guidato dalle star

L'articolo del The Sun aveva pubblicato quanto segue: "È in atto una ‘strategia di emergenza' segreta per annullare la cerimonia di premiazione del 3 marzo " — sbagliando la data, tra l'altro — "La cerimonia di premiazione degli Oscar è sull'orlo della cancellazione per la prima volta nei suoi 96 anni di storia […] I comitati ufficiali degli Academy Award stanno monitorando la situazione quotidianamente, guidati da star tra cui Tom Hanks , Emma Stone , Meryl Streep e Steven Spielberg".

L'articolo del The Sun

La smentita: "Non esiste alcun comitato, anche i nomi delle star sono errati"

L'Hollywood Reporter riferisce di aver parlato con esponenti di spicco dell'Academy, nonché con persone vicine ad alcune delle star sopra menzionate, e di poter affermare con certezza che non è stato preso in considerazione alcun piano del genere e non esiste alcun comitato straordinario né piano di emergenza che metterebbe a rischio la notte degli Oscar: "L'unico organismo che sta attualmente valutando come l'Academy dovrebbe procedere è il Consiglio di amministrazione dell'organizzazione, composto da 55 membri , che al momento non include nessuno degli nomi elencati da The Sun. L'unica decisione acclarata, annunciata lunedì, è che la data della cerimonia degli Oscar, a 47 giorni di distanza, non verrà modificata".

Il Consiglio, di cui fanno parte quattro persone che hanno perso la casa negli incendi, ha tuttavia esteso la finestra di voto per le nomination agli Oscar, posticipando l'annuncio delle nomination agli Oscar, annullato l'Oscar Nominees Luncheon di quest'anno e posticipato la premiazione scientifica e tecnica.

La smentita su The Hollywood Reporter

"L'Academy crede che lo spettacolo debba continuare": il retroscena

Tra l'altro, qualsiasi modifica alla cerimonia degli Oscar, per non parlare della cancellazione, richiederebbe una significativa consultazione tra l'Academy e la ABC, partner di lunga data. E attualmente il sentimento prevalente all'interno della dirigenza dell'Academy è che lo spettacolo debba continuare, in modo dignitoso, perché aiuterebbe a raccogliere fondi e a celebrare chiunque abbia contribuito a prestare soccorso durante gli incendi di Los Angeles.

"La cerimonia degli Oscar, per la quale solitamente lavorano circa 1.000 persone del posto, non è mai stata "annullata", persino nei giorni più bui del COVID. È stata leggermente posticipata e poi tenuta in modo ridotto. E ancora una volta, al momento non c'è alcun movimento interno per annullare l'edizione prevista per il 2 marzo", hanno concluso.