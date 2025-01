video suggerito

Incendi Los Angeles, sale a 10 morti il bilancio delle vittime: stimati danni per oltre 50 miliardi di dollari È salito a 10 morti il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles da tre giorni e che hanno costretto circa 180mila persone ad abbandonare le proprie case. Annunciato un coprifuoco notturno, almeno 20 arresti per saccheggio. Si ipotizzano perdite economiche comprese tra i 52 e i 57 miliardi di dollari.

A cura di Eleonora Panseri

È salito a 10 morti il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles da tre giorni e che hanno costretto circa 180mila persone ad abbandonare le proprie case.

"Il Dipartimento di medicina legale è stato informato di almeno 10 decessi legati a incendi", si legge in una nota. "Tutti i casi sono attualmente in attesa di identificazione e di notifica ai parenti prossimi".

Durante la notte è andata avanti la vasta operazione antincendio, sostenuta dagli elicotteri che lanciano acqua grazie a una temporanea tregua nei venti, anche se si continuano a registrare nuovi focolai. Gli incendi hanno bruciato un'area di circa 117 chilometri quadrati, più o meno la dimensione della città di San Francisco.

Annunciato il coprifuoco notturno, almeno 20 arresti per saccheggio

Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha annunciato un coprifuoco notturno e il pattugliamento della Guardia nazionale con lo scopo di coadiuvare il lavoro dei pompieri e di mantenere l'ordine contro i saccheggi e gli atti di sciacallaggio.

"Stiamo mettendo tutto a nostra disposizione, compresi i militari della Guardia nazionale, per proteggere le comunità nei giorni a venire", ha detto Luna. "E con coloro che cercheranno di approfittarsi delle comunità evacuate vorrei essere chiaro: i saccheggi non saranno tollerati". Al momento sarebbero almeno 20 gli arresti per saccheggio.

Tutte le scuole del distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande della nazione, rimarranno chiuse oggi, venerdì 10 gennaio, a causa del denso fumo che si sta diffondendo sulla città e della cenere che cade in alcune zone. Le lezioni non riprenderanno finché le condizioni non miglioreranno, hanno fatto sapere le autorità.

Danni stimati per oltre 50 miliardi di dollari

Gli incendi divampati nei giorni scorsi, probabilmente i peggiori mai registrati in California, si prefigurano come una tra le catastrofi naturali più costose della storia degli Stati Uniti, con danni economici che, secondo le prime stime, supereranno i 50 miliardi di dollari.

Una valutazione preliminare fatta dal servizio di previsione meteorologica AccuWeather ipotizza perdite economiche totali comprese tra i 52 e i 57 miliardi di dollari, una cifra che potrebbe aumentare se gli incendi continueranno a diffondersi nei prossimi giorni.

Ancora sconosciute le cause dei roghi: indagini in corso

Dallo scoppio dei roghi decine di isolati sono stati ridotti in cenere. A Malibu si vedono le palme carbonizzate accanto ai detriti dove un tempo sorgevano le case in riva all'oceano. Chiese, scuole, biblioteche, boutique, bar, ristoranti, banche e negozi di alimentari sono stati distrutti.

Giovedì i Vigili del fuoco hanno fatto notevoli progressi nel rallentare la diffusione degli incendi, ma il contenimento resta ancora lontano. Le squadre hanno anche domato un rogo sulle colline di Hollywood con l'aiuto di lanci d'acqua dagli aerei.

L'incendio scoppiato mercoledì sera vicino al cuore dell'industria dell'intrattenimento è arrivato pericolosamente vicino a incendiare il famoso anfiteatro Hollywood Bowl. I Vigili non conoscono ancora la causa degli incendi, ma stanno indagando attivamente.

Secondo dati recenti, la stagione degli incendi in California è iniziata prima e finita più tardi a causa dell'aumento delle temperature e della diminuzione delle precipitazioni. I venti secchi, tra cui i noti venti di Santa Ana, hanno contribuito a far sì che le temperature fossero più calde della media nella California meridionale, dove non sono caduti più di 2,5 millimetri di pioggia dall'inizio di maggio.

Proseguono le ricerche dei cadaveri

I cani e le squadre addette alla ricerca di cadaveri stanno ispezionando le macerie, ha riferito ancora lo sceriffo Luna. Anthony Mitchell, un uomo di 67 anni, e suo figlio Justin, affetto da paralisi cerebrale, stavano aspettando l'arrivo dell'ambulanza ma non ce l'hanno fatta, ha raccontato al Washington Post l'altra figlia di Mitchell.

Shari Shaw ha detto all'emittente KTLA di aver cercato di far evacuare il fratello 66enne, Victor Shaw, martedì sera, ma che lui voleva restare e combattere l'incendio. Le squadre hanno trovato il suo corpo con un tubo da giardino in mano.

Giovedì le squadre di recupero hanno estratto un corpo dalle macerie di quella che era una residenza sulla spiaggia a Malibu, sulla panoramica Pacific Coast Highway.

In un comunicato l'ufficio del medico legale ha spiegato che il processo di identificazione delle vittime "potrebbe richiedere diverse settimane perché il Dipartimento non è in grado di intervenire in tutti i luoghi in cui sono avvenuti i decessi, a causa delle condizioni dell'incendio e dei problemi di sicurezza".

Distrutte le case di numerose celebrità: da Ben Affleck a Paris Hilton

Le fiamme hanno distrutto anche le abitazioni di numerose celebrità, come Ben Affleck, Leighton Meester e Adam Brody, Paris Hilton e Anthony Hopkins.

Jamie Lee Curtis ha detto che devolverà 1 milione di dollari per creare un "fondo di sostegno" per le persone colpite dagli incendi che hanno colpito tutti i livelli economici della città, dai ricchi alla classe operaia.