Nell'incendio a Los Angeles almeno 5 morti: evacuata anche Hollywood, ville in fiamme e vip in fuga Le autorità della California hanno confermato almeno 5 morti e 140mila evacuati pr gli incendi di Los Angeles ma in molte zone gli incendi vanno avanti senza sosta. Ordinata l'evacuazione immediata anche a Hollywood e Biden ha annullato la visita in Italia per gestire l'emergenza.

A cura di Antonio Palma

Si aggrava il bilancio delle vittime dei devastanti incendi che hanno colpito Los Angeles e la sua contea in California distruggendo case ed edifici pubblici. Le autorità hanno confermato almeno 5 morti e 140mila evacuati ma in molte zone gli incendi vanno avanti senza sosta. Le fiamme hanno coinvolto anche la famosa collina di Hollywood e spinto Biden ad annullare il suo viaggio in Italia per gestire la situazione di emergenza.

Da giorni ormai le fiamme sono fuori controllo nonostante il disperato lavoro dei vigili del fuoco e migliaia di persone hanno perso casa, auto e ogni cosa in loro possesso dopo essere stati costretti a una repentina fuga. Attualmente ci sono ben sei incendi in corso a Los Angeles e nella vicina contea di Ventura e quasi tutti sono fuori controllo.

Ordinata l'evacuazione a Hollywood

Il primo incendio, quello di Pacific Palisades scoppiato martedì mattina, è diventato il più distruttivo nella storia di Los Angeles e continua ad avanzare portando distruzione e morte. L'ultimo incendio invece è divampato proprio sulle colline di Hollywood e ha richiesto nuove evacuazioni anche nelle aree delle case delle celebrità del cinema. "Minaccia immediata alla vita. Questo è un ordine legale di andare via subito. L'area è legalmente chiusa al pubblico", ha affermato il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles pubblicando una mappa che mostra alcune sezioni del famoso quartiere del cinema. L'ordine di evacuare Hollywood dopo che un incendio è divampato a poche centinaia di metri dal celebre Hollywood Boulevard. Tra i vip che hanno perso casa la coppia Leighton Meester e Adam Brody e l'attrice Ricki Lake.

A Los Angeles manca l'acqua per spegnere le fiamme

Le fiamme, spinte dagli incendi e dalla stagione secca, sono avanzate in maniera rapidissima senza dare il tempo agli abitanti di Los Angeles di prepararsi adeguatamente. Molti hanno lottato per salvare le loro case che però son andate distrutte e ridotte a un cumulo di macerie fumanti. Gli stessi vigili del fuoco di Los Angeles hanno potuto ben poco di fronte un fronte di fuoco così esteso e potente e hanno annunciato che stanno riscontrando una carenza di acqua tanto da dover ricorrere anche all'acqua di piscine e stagni della zona. Anche per questo le autorità locali hanno lanciato un avviso di acqua non potabile in molte zone della contea di Los Angeles. L’allerta raccomanda di "utilizzare solo acqua bollita o in bottiglia per bere e cucinare fino a nuovo avviso".

Interruzioni di corrente elettrica diffusa

Anche le interruzioni di corrente elettrica continuano a colpire la regione di Los Angeles e in tutta la zona l’emergenza è massima. L'Università della California di Los Angeles (UCLA) annullerà le lezioni e chiuderà il campus per due giorni mentre le nomination agli Oscar rinviate al 19 gennaio.

Biden annulla la visita in Italia

Intanto la Casa Bianca ha annunciato che il presidente Joe Biden ha annullato il suo viaggio in Italia previsto per oggi, proprio a causa degli incendi che stanno devastando l'area di Los Angeles. Biden "ha deciso di annullare" la visita "per concentrarsi nei prossimi giorni sulla gestione dell'insieme della risposta federale" all'emergenza, ha affermato la portavoce Karine Jean-Pierre. Il viaggio del presidente Usa in Italia era in programma dal 9 al 12 gennaio.

"Ho approvato la richiesta del governatore Newsom di dichiarare lo stato di calamità naturale e ho ordinato l'assistenza federale per integrare gli sforzi di risposta nelle aree colpite dagli incendi, garantendo alle comunità colpite e ai sopravvissuti un accesso immediato ai fondi e alle risorse", ha fatto sapere il Presidente Usa.