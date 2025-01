video suggerito

Nomination Oscar e votazioni 2025 rinviate: tutti gli eventi rimandati a causa degli incendi di Los Angeles Dagli Oscar ai set chiusi, i roghi a Los Angeles hanno avuto conseguenze anche su Hollywood. Gli incendi hanno portato allo slittamento della chiusura delle votazioni per gli Oscar 2025 e al rinvio degli annunci delle nomination. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gli incendi che da mercoledì 8 tengono sotto giogo Los Angeles stanno influenzando anche l'industria cinematografica, dalla cancellazione della prima del film Better Man fino alla chiusura del parco a tema Universal Studios Hollywood. I roghi che minacciano la sede degli Academy Awards hanno portato al rinvio della nomination agli Oscar, uno dei tanti eventi che, in queste ore, sta subendo modifiche e slittamenti.

Incendio a Los Angeles, slittano gli eventi

Le fiamme che in queste ore stanno colpendo Los Angeles hanno avuto conseguenze anche sull'industria cinematografica, dall'interruzione delle riprese di film e show come quello di Jimmy Kimmel Live, fino al rinvio del pranzo degli Afi Awards fissato per il 10 gennaio e il Bafta Tea Party dell'11 gennaio. Ma non solo, anche i Critics Choice Awards, previsti per il 12 gennaio a Santa Monica sono stati rimandati al 26 gennaio. In un comunicato si legge:

La 30a cerimonia annuale dei Critics Choice Awards è stata rinviata dal 12 al 26 gennaio a causa dei catastrofici incendi che hanno devastato la California meridionale. L'evento riprogrammato rimarrà al Barker Hangar di Santa Monica e sarà trasmesso in diretta su E! e in tutto il mondo. Sarà disponibile anche su Peacock il giorno successivo.

Joey Berlin, amministratore delegato dei Critics Choice Awards, ha fatto sapere che gli eventi che si stanno verificando nelle ultime ore hanno avuto forte ripercussioni: "Questa tragedia ha già avuto un profondo impatto sulla nostra comunità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che stanno combattendo contro i devastanti incendi e a tutti coloro che sono stati colpiti".

Incendio Los Angeles, slittano le nomination Oscar

L'annuncio delle nomination agli Oscar, previsto per il 17 gennaio, è slittato al 19 gennaio. Anche le votazioni dei 10mila membri dell'Academy, aperte l'8 gennaio, si sarebbero dovuto chiudere il 12 gennaio ma Variety fa sapere che il termine ultimo è ora il 14 gennaio. I cambiamenti di data sono stati comunicati dall'Academy tramite una e-mail firmata dal presidente Bill Kramer, nel messaggio si legge:

Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi che hanno colpito la California meridionale. ‘Molti dei nostri soci e colleghi del settore vivono e lavorano nell'area di LOS ANGELES e vi pensiamo.

In questi giorni, poi, annullate le anteprime di Unstoppable, Wolf Man, Better Man e The Pitt. Stop anche alla registrazione del Jimmy Kimmel Live. Le nomination ai Sag Awards di mercoledì con Joey King e Cooper Koch sono state spostate e poi svelate in un comunicato stampa.