Incendio a Los Angeles, saltano la prima di Better Man e i SAG Awards in presenza: tutti gli eventi cancellati A causa dell’incendio boschivo di Pacific Palisades, Paramount ha annullato la première di Better Man, film biografico sulla vita di Robbie Williams, di mercoledì sera a Los Angeles. Annullate anche le prime dell’horror Walf Man, di Unstoppable di Jennifer Lopez e di un evento Netflix dedicato a Emilia Perez. Salta anche l’annuncio delle nomination dei SAG Awards in presenza. Le autorità stanno evacuando intere zone ritenute a rischio vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La Paramount ha annullato la première di Better Man, film biografico sulla vita di Robbie Williams, di mercoledì sera a Los Angeles. Un portavoce dello studio ha dichiarato: "A causa dello stato di allerta che sta colpendo Los Angeles, stiamo annullando la première di domani di Better Man . I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi causati da queste condizioni e incoraggiamo tutti a stare al sicuro e a seguire le linee guida e gli ordini delle autorità locali e delle agenzie governative". Il film diretto da Michael Gracey racconta la folle vita della nota popstar britannica, ex membro dei Take That, avvalendosi delle sembianze di una scimmia CGI.

Le premiere finora annullate, stop anche ai SAG Awards in presenza

Better Man è solo una di una serie di cancellazioni dovute all'incendio boschivo di Pacific Palisades. Universal Pictures aveva già annullato la prima mondiale del film horror Wolf Man mentre Amazon la prima a Los Angeles del film di Jennifer Lopez dal titolo Unstoppable. Netflix invece ha posticipato un'esibizione musicale di Emilia Perez e un cocktail party, previsti per stasera, a una data da definire. Inoltre, domani non saranno annunciate di persona le nomination per la cerimonia degli SAG Awards, che verranno semplicemente pubblicate in un comunicato stampa con i candidati.

Incendio a Los Angeles: "Una minaccia per la vita", cosa sta succedendo

Nel frattempo, la città di Santa Monica ha emesso un ordine di evacuazione per tutte le aree della città a nord di San Vicente: "Ordine di evacuazione: minaccia immediata alla vita. Questo è un ordine legittimo di andare via subito. L'area è chiusa al pubblico". Circa 30mila persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione a causa del maxi incendio che sta devastando le colline sopra Los Angeles, in California. Finora non sono stati segnalati feriti. Il rogo è scoppiato nella tarda mattinata di martedì nel quartiere di Pacific Palisades, sede di ville multimilionarie sulle montagne a nord-ovest della città e a già devastato quasi 1.200 ettari.

Numerose case sulla spiaggia vanno in fiamme lungo la Pacific Coast Highway a Malibu a causa dell'incendio di Palisades.

La fuga dalle fiamme è avvenuta di fretta: i bambini sono stati fatti uscire dalle scuole e i residenti sono riusciti a portare via soltanto gli animali domestici e pochi effetti personali. Lo stato di allerta è derivato dal timore del rapido propagarsi dell'incendio, dovuto anche all'aria calda di Santa Ana, tipica degli inverni californiani, che si prevede possa raggiungere una velocità fino a 160 km/h nella regione. Questo potrebbe diffondere le fiamme molto rapidamente e rappresentare un “pericolo mortale”.