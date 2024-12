Elisabetta Canalis annuncia sui social: «Sono una Foster mom». Cosa significa

La showgirl sarda Elisabetta Canalis ha accolto in casa un nuovo cane, una femmina di nome Josie. Lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram nel quale mostra la cagnolona e spiega il perché della sua scelta. Non si tratta di un'adozione definitiva ma di un affido temporaneo in qualità di Foster mom. Le famiglie Foster sono quasi sconosciute in Italia, mentre sono molto diffuse negli Stati Uniti, dove Canalis vive da tempo.

L'attrice ed ex velina dopo aver lasciato il bancone del programma cult "Striscia la notizia" si è infatti stabilita a Los Angeles, dove vive con il compagno Georgian Cimpeanu, la figlia Skyler avuta dal precedente matrimonio, e i due cani Charlie e Megan.

Elisabetta Canalis su Instagram: «Sono una Foster Mom», il messaggio della showgirl

«Sono una foster mom, esattamente da oggi. Che cosa vuol dire? Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un’adozione», ha spiegato la 46 enne su Instagram.

Canalis è nota per il suo grande amore nei confronti degli animali, e questa non è la prima volta che dà ospitalità a un cane senza famiglia, anche se spiega con ironia di non essere stata una Foster mom esemplare in passato: «Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa ed i miei “fallimenti “ si chiamano Charlie e Megan, cani che dovevano essere "di passaggio" a casa ma che poi hanno deciso che potevo continuare a vivere con loro».

La showgirl però non demorde e spiega le motivazioni che l'hanno indotta a prendersi cura di Josie: «Non lo sa ma credo che ci sia una famiglia molto adatta che l’aspetta… Incrociamo le dita… Lei voleva solo uscire da quel canile spaventoso e triste in cui ci siamo incontrate, abbracciate e fatte una promessa, ovvero che li dentro Josie non ci sarebbe rimasta».

Cosa sono le Foster mom e cosa significa

Le famiglie Foster sono famiglie che accolgono temporaneamente cani, che sono stati salvati da situazioni di abbandono o maltrattamento. Questi animali, spesso attraverso la rete dei volontari e delle associazioni, vengono affidati a famiglie, o mamme single, per un periodo variabile. Durante questa esperienza i cani hanno la possibilità di uscire dal canile e fare esperienza, preparandosi così a una futura adozione. Inoltre, come testimonia Canalis stessa, molte volte sistemazioni temporanee diventano definitive grazie al legame che instaura tra il cane e la famiglia affidataria.

Il processo di affido temporaneo inizia quando un cane viene preso in carico da un’associazione, che poi lo inserisce in un programma di accoglienza nelle cosiddette case Foster. Nel frattempo, l’associazione cerca una famiglia adottiva che possa offrire una casa definitiva.