Il fidanzato di Elisabetta Canalis su Tyson vs Paul: "Vi dico come capire se l'incontro è truccato" Georgian Cimpeanu è stato una volta campione italiano di kickboxing e tre volte campione del mondo. Il fidanzato di Elisabetta Canalis ha spiegato come capire se l'incontro tra Tyson e Paul è truccato o meno.

A cura di Fabrizio Rinelli

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu assisteranno insieme all'incontro tra Mike Tyson e Jake Paul che infiammerà il ring dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, Stati Uniti, dove sono attesi 80mila spettatori. L'ex Velina e il suo compagno partiranno da Los Angeles, dove vivono, per raggiungere il luogo dell'incontro che sicuramente riserverà grande spettacolo, specie per il clamore mediatico che ha avuto. Ebbene all'interno di una story dal suo account ufficiale di Instagram, la Canalis ha pubblicato un video in cui parla dell'incontro con Georgian.

Cimpeanu ha spiegato come riconoscere se la sfida tra Tyson e Paul sia vera o solo finzione. Ma è sicuro di una cosa soltanto a precisa domanda di Elisabetta: "Vincerà Paul perché Mike ha 60 anni e i pugni che prendi a 60 anni non sono quelli che prendi a 20-30". La Canalis, che tiferà per Tysaon, risponde subito, da vera tifosa e senza voler dare nulla per scontato: "Ma questo per una persona normale e Mike Tyson non è una persona normale".

L'ex Velina così incalza il suo compagno sull'argomento dopo aver rivelato che i biglietti dell'incontro siano stati un regalo per il suo compleanno. "Secondo te l’incontro è vero? – chiede subito a Georgian il quale risponde nel modo più sincero possibile dando una spiegazione logica e da esperto in materia -. L’incontro per me non è vero anche se non è facile capire se un incontro sia reale o meno". E poi condivide con i follower di Elisabetta le sue conoscenze in questo sport.

"Se uno dei due dà un pugno forte all’altro e l’altro barcolla e mentre sta barcollando non infierisce significa che il match non è vero – ha spiegato il compagno della Canalis che poi aggiunge – Hanno una clausola per cui non si devono mettere ko". L'ex Velina risponde con una battuta: "Quindi Mike infierisci mi raccomando". Una spiegazione che dunque sarà attenzionata da tutti gli appassionati questa sera che osserveranno con attenzione cosa accadrà sul ring in uno degli incontri più attesi degli ultimi tempi che prenderà il via alle ore 4 italiane.

Georgian Cimpeanu in azione.

Chi è Georgian Cimpeanu, il fidanzato di Elisbetta Canalis

Georgian Cimpeanu, compagno di Elisabetta Canalis, è un esperto di boxe kickboxing essendo stato una volta campione italiano di kickboxing e tre volte campione del mondo. Nel suo ambiente è noto come Iceman e inizialmente era l'allenatore proprio della Canalis prima che quest'ultima iniziasse a combattere in alcuni match. Classe 1993, è nato in Romania ma vive in Italia fin da quando era giovanissimo, è stato prima allenatore della Canalis e poi quel rapporto professionale si è trasformato in altro. I due fanno coppia fissa dal 2022.